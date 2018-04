Kásler Miklós onkológus kerülhet Balog Zoltán helyére?

A 444.hu szerint több helyről is azt hallani, hogy Kásler Miklós onkológus válthatja a távozását hétfőn bejelentő Balog Zoltánt az Emberi Erőforrások Minisztériuma élén. A lap a kormánypárti Figyelőre is hivatkozik, amely már megszellőztette a hírt, és minden bizonnyal ehhez meg is vannak a megbízható forrásai.