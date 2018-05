Pablo Escobart éltető dal miatt bocsánatkérést követel Medellín polgármestere

Federico Gutiérrez polgármester most a Puerto Rico-i Victor Manuellétől és Farukkótól várja, hogy bocsánatot kérjenek a medellíniektől legutóbbi daluk, az Amarte Duro miatt, amiben többek között az alábbi sorok hangzanak el:

„olyan vagy nekem, mint Medellínnek a kokó, nem vagyok Pablo, de tudod, miről van szó”.

A város vezetője korábban Wiz Khalifától is bocsánatkérést követelt, miután az amerikai rapper virágot vitt Escobar sírjára.

Az aggodalom érthető, hiszen a város nyomornegyedeiben élő fiatalok még mindig arról álmodoznak, hogy egyszer drogbárók lesznek - írja a BBC.

Pablo Escobar, aki a 80-as években a világ kokainforgalmának 80 százaléka felett őrködött, polgárháborús hangulatot teremtett Kolumbiában, és a rendőrség örömünnepet ült, mikor 1993-ban hosszas üldözés után menekülés közben egy ház tetején végzetes lövés érte a medellini kartell vezetőjét.

Az elmúlt években azonban megjelent egy olyan tendencia a popkultúrában, ahol a negatív hősöket ünneplik, az áldozatok helyett a bűnözők szemszögéből elfogadhatóbbá teszik az erőszakot. Escobar szelleme is ilyen formában tért vissza több könyvben, filmben és a híres Narcos című sorozatban is. Gutiérrez ezért attól tart, hogy a várost egykor romokba döntő drogbáró példaként szolgál majd a fiatalok számára, akik szemében így az erőszak is pozitívan jelenhet meg.