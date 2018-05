Klopp támogatja Kariust, Lawrenson viszont elküldené a ’Pooltól

A német hálóőr a Real Madrid elleni döntőben előbb az 51. percben 0-0-nál Karim Benzema kinyújtott lábára dobta a labdát, amely a kapujába gurult, majd a 83. percben a madridiak 2-1-es vezetésénél Gareth Bale távoli lövését védte be, eldöntve ezzel a mérkőzést.

Loris Karius vigasztalhatatlan volt az elvesztett döntő után, mint mondta, tisztában van vele, hogy rajta ment el a mérkőzés.

„Elvesztettem a meccset a csapatomnak, nagyon sajnálom, hogy a hibáim ilyen sokba kerültek – nyilatkozott a TalkSport rádiónak. – Bárcsak vissza tudnám forgatni az idő kerekét! Annyira sajnálom a csapatomat, egyértelmű, hogy miattam kaptunk ki. Ezt jelenleg nagyon nehéz elviselni, de ilyen egy kapus élete. Ezek a gólok a címünkbe kerültek, ez világos.”

Karius a lefújást követően könnyek között ment a szurkolókhoz, hogy bocsánatot kérjen és elnézést kért a társaitól is.

Jürgen Klopp a meccs után igyekezett kíméletes lenni játékosával, annak ellenére, hogy hatalmasakat rontott.

„Együtt érzek vele, ő egy remek srác – mondta Klopp. – Most viszont meg kell birkóznia ezzel, ahogy nekünk is. Mindenesetre természetesen mi támogatni fogjuk őt, ez nem is lehet kérdés.”

Ugyanakkor – amint azt a BBC-nek nyilatkozva Ray Clemence mondta – a történtekkel már egész életében együtt kell élnie.

Szörnyű hibákat követett el kulcspillanatokban. Most egész nyáron ezen rágódhat. Amikor hibákat követsz el egy ilyen fontosságú mérkőzésen, az a hátralévő életedben mindig kísérteni fog. Erre emlékeznek ugyanis az emberek és mindig emlékeztetni is fognak rá

– vélekedett az egykori kapus, aki a Liverpoollal 1977-ben, 1978-ban és 1981-ben BEK-győztes volt.

A BBC szakértője, Mark Lawrenson, aki az angol csapattal 1984-ben nyert BEK-et, a klub szempontjából közelítette meg a kapus teljesítményét, és szerinte kizárt, hogy Karius a Liverpoolban maradjon.

Egyszerűen nem látom azt, hogy újabb lehetőséget kaphatna a Liverpoolnál. Klopp hiába támogatja őt nyilvánosan és személyesen is, azt látnia kell, hogy nem elég jó a Liverpoolhoz, és ahhoz, amit ez a csapat el akar érni a jövőben

– írta a BBC weboldalán a korábbi hátvéd.

Mint arról tegnap beszámoltunk, a tegnap esti BL-döntőben Loris Karius kétszer is óriásit hibázott, így a Real Madrid 3-1 arányban győzött a Liverpool gárdája ellen.