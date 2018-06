Siófok új alpolgármestert választ. Vagy nem. A Fideszen múlik

A polgármester beterjeszti jelöltjét, de hogy alpolgármester lesz-e belőle, az a képviselő-testületi Fidesz-többségen múlik.

Egyszer már megszavazta egyhangúlag a siófoki képviselő-testület dr. Lengyel Róbert polgármester (független) főállású alpolgármester-jelöltjét, 2014. decemberében, kérdés, másodszor is gyakorol-e hasonló gesztust a többségben lévő Fidesz-frakció. Hétfő délután kiderül.

Mint ismert, Potocskáné Kőrösi Anita, az eddigi főállású siófoki alpolgármester a Jobbik listájáról a parlamentbe jutott, így országgyűlési képviselőként folytatja. Ezért van (lenne) szükség Siófokon új főállású alpolgármester megválasztására. A városvezető talált is jelöltet, a napokban be is mutatta a képviselő-testület érdeklődő tagjainak, a többi már nem rajta múlik...

„Szervezeti- és működési szabályzatunk szerint a képviselő-testület minősített többséggel és titkos szavazással 2 alpolgármestert választ – így Lengyel Róbert. – Hamvas Péter, mint testületi tag-alpolgármester marad pozíciójában, a főállású alpolgármester személyéről kell újra döntenünk. Egy Siófok volumenű város esetében e funkció betöltése fontos és a város működtetéséhez szükségszerű is. Potocskáné Kőrösi Anita jelentős terheket vett le a vállamról, számos, jelenleg is folyó nagy városi projektnek ő volt az „ügygazdája”, melyeket vinni kell tovább. Igyekeztem abszolút szakmai alapon, mindenféle politikai megfontolástól mentesen jelöltet találni, ami úgy gondolom, sikerült is. A jelölt rendőrtiszti és jogi végzettségű, a rendőrség után hosszú évekig 2 budapesti ügyvédi iroda alkalmazásában is állt, főként polgári/gazdasági joggal foglalkozott. Néhány éve Siófokra költözött családjával, férjével és két kisgyermekével, jelenleg is itt élnek. Soha semmilyen pártnak tagja nem volt, semmilyen politikai kötödése nincs, nem pártkatona, nem valamely párt által „melegen ajánlott” jelölt, hanem szakember. Vagyis aki nem csak a „reprezentációs eszem-iszomokon”, hanem a tényleges munka frontján is tud a megbízásomból eljárni”.

Megkérdeztük a siófoki polgármestert: mennyi esélyt ad rá, hogy a Fidesz-frakció megszavazza a jelöltjét? „Több helyről hallom, hogy már csak azért sem fognak mellém helyettest választani, hogy még jobban kifárasszanak, másrészt meg, hogy rajtam vegyenek elégtételt Potocskáné „szintlépése” okán. Én viszont reménykedem. Az elmúlt egy esztendő viszonylagos nyugalomban telt, kialakult egy kényes egyensúlyi állapot testületen belül és mindenkinek, de leginkább a város népének elege lett már az acsarkodásból és jobb, ha a munkánk a konstruktivitásról, nem pedig a politikai csatározásokról szól. Meg aztán még Hódmezővásárhelyen, Márki-Zay Péternek is megszavazta a fideszes többség az általa jelölt alpolgármestert, pedig ott valóságos háború folyik...”