Óriási munkaerőhiány van a közalkalmazotti és köztisztviselői szférában

Boros Péterné arról is beszélt, hogy azonnali közszolgálati keresetnövekedést és karriertáblát vezetnének be - számolt be a HírTV.

Azonnal, általános közszolgálati keresetnövelés kell. Szakítanunk kell az eddigi megoldásokkal, mert a kereseteket tekintve végleg lemaradunk a visegrádi országok és Európa közszolgálati kereseti adatai mögött. Én arra kérem a közszféra munkavállalóit, hogy támogassák a keresetnövekedési terveinket a saját érdekükben

- hangsúlyozta Boros Péterné.