Jövő héten már 3 helyszínen demonstrálhat a több száz magyar almatermelő

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei almatermelők azután kezdtek el tiltakozni, hogy az osztrák tulajdonban álló anarcsi feldolgozóüzem mindössze 13 forintot adott volna 1 kilogramm ipari almáért, miközben a gazdáknak a termelés 25 forintos áron éri meg. Hétfő óta bejelentett forgalomlassító tüntetés zajlik a léüzem előtt, megakadályozva ezzel, hogy ilyen áron vásároljon fel az Austria Juice almát.

Igaz, nincs is olyan termelő, aki ennyiért eladná nekik a gyümölcsöt.

Szakszon Ernő, a demonstráció szervezője az Alfahírnek elmondta, az elmúlt napok legfontosabb eredménye, hogy az osztrák cégnek egyetlen egy szem almát sem hoztak a termelők, hiába van napi 400 tonnára szerződésük. Egyébként folyamatos az „ügyelet”, 40-50 traktor pihen az anarcsi léüzem bejárata előtt, egészen szombatig, vasárnap és hétfőn zárva lesz a létesítmény, alapból nem terveztek akkor átvételt.

Kedden viszont már egyszerre három helyszínen is demonstrálhat több száz gazda. Ugyanis várhatóan megnyílik az Austria Juice vásárosnaményi, valamint a Rauch nyírmadai feldolgozója, és ha ezeknél is 13 forintos lesz az átvételi ár, akkor itt is megakadályozzák az esetleges szállítmányok érkezését.

Kedden már a térség országgyűlési képviselői, Seszták Miklós, Tilki Attila, valamint a Magosz és az Agrárkamara vezetői is a helyszínen lesznek.

A megegyezés nem rajtunk állt

– fogalmazott érdeklődésünkre Szakszon Ernő, majd elmondta, az Austria Juice ügyvezetői semmilyen ajánlattal nem álltak elő a Magosz tárgyaló-delegációjának, pusztán csak tájékoztatták őket, hogy marad a 13 forintos felvásárlási ár. „Tudtuk jól, hogy ez nem egy két-három napos történet, de a jövő héten már biztosan elő fognak állni valamivel” - fűzte hozzá.

Az ígéreteknek megfelelően kedden a felvásárlók ismét tapasztalhatják, hogy mennyire egységes a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdatársadalom.