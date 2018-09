"Csak akkor fog megjavulni a magyar egészségügy, ha bedől a rendszer"

Az orvos lemondásának napján a PwC Outlook rendezvényen vett részt egy beszélgetésen. A 24.hu által megtalált beszélgetésen Zacher többek között azt mondja:

- a Honvédkórházban a minimum feltételekhez képest 60 százaléknyi dolgozó van

- akkor fog megjavulni a magyar egészségügy, ha bedől a rendszer, és ehhez most közel vagyunk.

- az elmúlt öt hónapban kilenc kollégája mondott fel

- továbbra is oktatni fog és megírja második könyvét

- szerinte az orvosi döntések 10 százaléka biztosan „mellé megy”, ám míg az USA-ban ezeket beismerik, addig Magyarországon az orvostársadalom összezár. Mint mondta: "az egyik leggázabb a magyar orvostársadalom, ami létezik."

Zacher a hvg.hu-nak azzal indokolta a döntését, hogy az a fajta személyügyi és tárgyi krízis, ami az évek során kialakult a kórházban, a munkavégzést veszélyeztette. Az egészéségügyi munkavégzés veszélyeztetése egyben a beteg számára is veszélyeztető. Azt is elmondta: az elmúlt időszakban 9 orvos adta be felmondását, amit csütörtökön még tagadott a Honvédelmi Minisztérium.