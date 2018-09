Lenézte a szavazókat a jobbikos képviselő, vagy sem? Igaza van, vagy sincs?

Böcskei Balázs politikai elemző Azonnali.hu-n megjelent csütörtöki írásában többek között azzal vádolta meg a Jobbik parlamenti képviselőjét és szóvivőjét, hogy végtelenül leegyszerűsítő és becsmérlő módon viselkedett amikor azt mondta,

Magyarországon sok százezer ember megvásárolható, ha három forinttal többet kap.

Arra is kitért, hogy a választók igenis tudnak A-t vagy B-t mondani, hiszen áprilisban 70 százalék feletti részvétel volt a választáson, és a Jobbik most úgy nézi le az embereket, ahogyan a külföldről könyveket rendelő szabaddemokraták tették.

A cikk itt olvasható teljes terjedelmében.

Mirkóczki Ádám válaszlevelében azt írta Böcskeinek, hogy számára nem derogál a bocsánatkérés, de szerinte aki a jelenlegi választási gyakorlattal egyetért, vagy a választásokon történteket természetesnek, legitimnek tartja, valójában az nézi le a választókat.

„Amikor azt mondom, hogy van egy társadalmi réteg, akik arra sem képesek, hogy A vagy B véleményt képviseljenek, akkor azokról beszélek, akik rendszeresen távol maradnak minden voksolástól” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a választási arány sem magas, csak magasabb: 8,3 millió választóból 5,7 millióan szavaztak, tehát annyian maradtak otthon, amennyien a Fideszt kétharmadhoz juttatták.

És még erre jön rá a romák és közmunkások utaztatása, lefizetése:

„Járt már Budapesten kívül bárhol egy választás napján? Látott már élőben szervezett utaztatást és szavazatvásárlást?”

- vetette fel Mirkóczki az elemzőnek, hogy milyen csalásokon dőlnek el választások Magyarországon a „tudatos” választók közreműködésével.

A válaszlevelet ide kattintva lehet teljes terjedelmében elolvasni.

(Címlapfotó: Szegénységben élő cigányok viszik haza a szavazatukért járó krumplit Ózdon, 2014-ben – alfahir.hu)