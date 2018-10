Orbán figyelemelterelésként már a saját javaslata ellen harcol

„Több mint fél órája hallgatjuk a kormánypárti képviselőket és látom, hogy mekkora erőfeszítést tesznek, hogy mellékvágányra tereljék a témát. Zárójelbe kívánják tenni a lényegi kérdéseket"

- kezdte felszólalását a Jobbik elnök-helyettese, aki szerint a Fidesznek köszönetet kellene mondania Sargentininek azért, mert elkövette azt a hibát, hogy az alapvetően a magyar jogállamiság felszámolásáról szóló jelentésében nem tudta meghazudtolni Önmagát és szélsőliberális ideológiájára támaszkodva beemelt néhány hibás gondolatot, amibe az Orbán-kormány belekapaszkodhatott és erre építve egy valóban súlyos kérdésről álvitába kezdett.

Rogán minisztériuma arra épít, hogy a magyar lakosság többsége nem fog 68 oldalas politikai jelentéseket olvasgatni, így a kezükben lévő médiahatalommal hamis dialógusba kezdtek a határvédelem és a migráció kérdéséről, hogy félresiklassák a jelentés tényszerű megállapításait.

„Visszautasítjuk a Fidesz azon állítását, hogy a Jobbik a baloldali pártokkal egyetemben támogatta volna a Sargentini-jelentést. Elutasítottuk egy tartózkodással, mert mi is úgy gondoljuk, hogy a migráció úgy került bele ebbe a dokumentumba, mint Pilátus a krédóba”

– mondta a politikus, aki szerint Orbán rendszerét csak azért nem nevezhetjük diktatúrának, mert azt nem fegyverekkel építették ki, hanem azzal, hogy megszállták a vezetői székeket, a bíróságokat, az ügyészséget és gondos figyelmet fordítottak arra, hogy az EU-s pályázati pénzeket Orbán haverjainak zsebébe és a fideszes holdudvar köreibe juttassák.

„Orbán úgy viselkedik, mint egy hisztis kisgyerek" Erre csupán elméleti esély van, hiszen az ezzel kapcsolatos döntést az Európai Unió tagállamainak kormányfőit tömörítő szervnek, az Európai Tanácsnak konszenzussal kellene meghoznia, ami egy ilyen konfliktusos kérdésben elképzelhetetlen. Főleg úgy, hogy Orbán Viktornak maradtak még szövetségesei, és vannak olyanok is, akik egyszerűen csak nem mernék megkockáztatni, hogy életbe léptessék ezt az Európai Unió által még sosem használt gyakorlatot.

Gyöngyösi szerint álságos, hogy épp a Fidesz firtatja most a szuverenitás kérdéskörét, mikor az első Orbán-kormány idején éppen ők tárgyalták le és adták át szolgalelkűen szuverenitásunk elemeit az Európai Uniónak. Ahogyan a kormánypárti politikusok hazaárulózása is visszás, ha ugyanis az ellenzék hazaáruló, akkor minek minősül Orbán Viktor a 2006-ban tett felszólalása szerint, mikor arra szólította fel az EU vezetőit, hogy

„a korrupciót, az erkölcsi relativizmust, a szegénységet, a kiszolgáltatottságot intézményesítő, a hamis adatokat szolgáltató kormányokat, a felelősséget nem ismerő politikusokat és a politikai hazugságokat az EU saját belügyeként kezelje és semmilyen módon ne támogassa és ne segítse.”

Az ellenzéki politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy az a Frontex, ami ellen most a miniszterelnök harcol és akitől a szuverenitásunkat félti, az éppen az a szervezet, aminek megerősítésére 2015-ben és 2016-ban is javaslatot tett.

„Orbán érvelt a közös európai határvédelem mellett és kérte, hogy avatkozzon be ott, ahol nem képes egy ország megvédeni a határait. Erre most úgy viselkednek mint a durcás kis hülyegyerekek, mikor a a Frontex megerősítésére tesz le az EU javaslatot.”

Gyöngyösi szerint azért, mert csak így képes a Fidesz folytatni belpolitikai színjátékát. Amit már saját pártcsaládja, az Európai Néppárt sem néz jó szemmel, ezért is szavaztak kétharmaddal Orbán ellen az Európai Parlamentben.

MSZP: Égjen a retinájukba a kilakoltatott anya!

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője szerint a luxusjachtokon urizáló fideszesekteljesen elveszítették kapcsolatukat a magyar valósággal.

„Nem akartuk, nem mondtuk és soha nem is gondoltuk, hogy bevándorlóországgá kellene tenni Magyarországot. Tőlünk akár naponta is meghosszabbíthatják a kerítést”

– szögezte le a politikus, aki szerint a migráció megállításának szükségességéről egyetértenek. Ezzel végleg le is zárhatják azt a vitát, amit Kocsis Máté felszólalásában megpróbált továbbra is életben tartani, azzal, hogy a magyar parlamentben is bevándorláspárti és bevándorlásellenes erőket vízionált.

„Migrációs ügyben máshol van a töréspont. Míg egyesek megoldani, mások pedig használni akarják azt, addig a migráció kérdés megoldatlan marad”

– elevenítette fel Donald Tusk szavait, utalva arra, hogy az „egy ügyű, együgyű” Orbán-kormánynak nem áll érdekében valódi megoldást találni a problémára.

Tóth Bertalan felhozta a jelentés valódi tartalmát is és arra kérte a kormánypárti képviselőket, hogy nézzenek szembe az ülésterem karzatán helyet foglaló devizakárosultakkal, akiknek megoldatlan helyzetét szintén taglalja a Sargentini-jelentés.

DK: A Fidesz polgárháborús hangulatot szít

Gyurcsány Ferenc, a DK frakcióvezetője a fideszes javaslatot „tartalmában hazugnak, szándékában aljasnak nevezte”, amivel elárulják a magyar népet.

„Láttunk ilyen rohadt rendszereket, mind megbuktak, önök is meg fognak bukni”

– figyelmeztette a kormányt a bukott miniszterelnök, aki szerint az nem járható út, hogy a kormány hazaárulóz és kommunistáz mindenkit, aki nem ért vele egyet.

LMP: A Fidesz sem kezdett még hozzá a migráció megállításához

Az LMP társelnöke Keresztes László Lóránt szerint is „egy nagyon komoly figyelemelterelés zajlik” és a Fidesz hamisan állítja, hogy az EP-kampány a bevándorlást ellenző és támogató erők közötti csata lesz. A migráció megoldásához érdemlegesen ugyanis még senki, a Fidesz sem kezdett hozzá. A Sargentini-jelentés Keresztes szerint nem a Fidesz migrációs álláspontja miatt született, hiszen olyanok is támogatták, akik egyetértenek azzal, például Kurz osztrák kancellár.

(Fotók: Béli Balázs/Alfahír)