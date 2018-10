A Fidesz továbbra is a választások megzavarásában érdekelt

Kedden nem volt plenáris ülés, így a fideszes parlamenti képviselők dühe az országgyűlési bizottságokra fókuszált, és ahol tudtak, ártottak.

Az Igazságügyi bizottság két jobbikos javaslatot is tárgyalt, mindkettő a magyar választási rendszerben tapasztalható súlyos anomáliák kiküszöbölését célozta meg.

A fideszesek azonban szükségtelennek ítélték, hogy névazonosság esetén a jelölteket ragadványnevekkel lehessen megkülönböztetni egymástól a szavazólapon. Érdekesség, de ez a gyakorlat 2013-ig érvényben volt, csak azután szüntették meg azt. A kormánypárti képviselők szerint ugyanis ritkán fordulnak elő ezek az esetek.

Emlékezetes, a miskolci időközi önkormányzati választáson vetette be legutóbb ezt a manipulatív fegyverét a Fidesz, az ellenzéki Erdei Sándorral szemben függetlenként elindítottak egy másik Erdei Sándort is, miközben saját lógóval is volt jelöltjük. A két azonos nevű jelöltet csak a születési évszáma különböztette meg a szavazólapon.

Nem engedi a Fidesz, hogy visszalépjen a kamujelöltje Miskolcon Csalással vádolja a Fideszt a miskolci időközi választás jelöltje, a korábban Rokker Zsoltti néven ismert humorista, az ellenzéki pártok által támogatott Erdei Sándor. A HírTV Egyenesen című műsorában megerősítette: feljelentést tesz az általa kamujelölteknek tartott kihívók miatt. Arról is beszélt, egyik ellenfele, Molnár Zsolt beismerte, a Fidesz indította el azért, hogy megtévessze a szavazókat.

A kormánypárti többség sikeresen lesöpörte az asztalról azt a jobbikos javaslatot is, amely - többek között - 10 emberben maximalizálta volna az egy lakóhelyre bejelentett állampolgárok számát.

Emlékezetes, áprilisban nem egy választókörzetben tudták ezzel a módszerrel a választás eredményét torzítani. Száz számra jelentettek be lakóhely létesítésével külföldön élő, de magyar állampolgárságot szerzett magyar nemzetiségű személyeket olyan ingatlanokba, amelyeknek az adottságai alkalmatlanok voltak arra, hogy ennyi ember ott éljen.

Ennél is súlyosabb gond, hogy ez a nyilvánvaló csalás nem tűnt fel - és akkor nagyon finomak voltunk - a helyi illetékes szerveknek.

A fideszesek azonban bagatellizálták ezeket az eseteket is, sőt, a fideszes Becsó Károly szerint ilyenek nem is történtek. Mondta ezt annak ellenére, hogy nyomozás is zajlik ezekben az ügyekben.

Gigantikus választási csalás készül: disznóólba, lakhatatlan házakba jelentik be százával a szavazókat Szávay István csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: úgy tudja, Pintér Sándor belügyminiszter a választások idejére mind az ukrán, mind a szerb határon lazább ellenőrzést rendelt el, és más vasárnapokon egyébként nem működő átkelőket nyittat meg. A politikus szerint az intézkedés célja egyértelműen az, hogy megkönnyítse a szavazást azoknak a kettős állampolgároknak, akik valójában nem élnek Magyarországon, csak egy fiktív bejelentett lakcímük van.

Azonban a kormánypárti képviselőknek még maradt annyi energiájuk, hogy ismét belerúgjanak a devizahitel-károsultakba. Ugyanis megint nemet mondtak a kilakoltatások felfüggesztésére. Indoklásuk szerint a devizahitelesek ügyével nincs dolga a parlamentnek, mert az Orbán-kormány már mindent megoldott.

"A Fidesz abban érdekelt, hogy a jövőben se legyenek tiszták a választások, továbbra is nemtelen eszközökkel akadályoznák, hogy a magyar emberek akarata tükröződjön az eredményekben"

- fogalmazott Varga-Damm Andrea. A bizottság jobbikos tagja leszögezte, a Fidesz érdekelt abban is, hogy elárverezzék a magyar emberek ingatlanjait, ezért nem állnak a kormánypártiak a kilakoltatásra váró devizahitel-károsultak mellé.