Csak Kövér meg ne hallja: "a fideszes keményfiúk ennyire félnek egy lmp-s lánytól"

Mirkóczki Ádám arra szólította fel a parlamentben az ellenzéki képviselőket, hogy bojkottálják a köztévét. Ön szerint lesznek ebben partnereik?

A köztévé mára a hatalom eszköze lett az ellenzékkel való leszámolásban. Nem a közt szolgálja, hanem a hatalmat. Nem tájékoztat, hanem dezinformál. Nem egyszerűen csúsztat, hanem meg nem történt eseményeket mutat be valóságosként. Egy színház lett, mi viszont nem színészek vagyunk, pláne nem statiszták. Akik a NER részeivé váltak, azok persze továbbra is szívesen lesznek statiszták Orbán zsebtévéjében. A Fidesz megvásárolt Hakapeszi Makijai nyilván továbbra is bemennek majd pár tábla csokiért gyalázni a Jobbikot, mi viszont ezt a tévét mostantól kikapcsoljuk, és erre biztatunk mindenki mást is.

Dömötör Csaba propaganda-államtitkár a nyilasok ávósokká való átöltözéséhez hasonlította a Jobbik néppártosodását. Ez tényleg így történt?

Dömötör már csak tudja mit jelent az átöltözés, hiszen ők voltak azok, akik a kommunista rendszer embereiként Soros pénzén érkeztek a nagypolitikába, büszkén csatlakoztak a Liberális Internacionáléhoz, most meg épp konzervatívoknak mondják magukat, akik utálják Sorost, és hajbókolva imádják Oroszországot. Az ő ideológiájuk a pénz, és láthatóan mindig a jól fizető szponzor mezét veszik fel. Mi viszont maradtunk nemzeti, keresztény párt, amely minden magyart képviselni akar. Ennyit jelent a néppártosodás. Látva az oktatás válságát, nem csodálom, hogy Dömötör nem érti.

Hubay György fideszes képviselő feláll, felolvas egy előre megírt szöveget Demeter Mártáról, meglepődik minden mondatánál, majd az azonnali kérdésére Németh Szilárd államtitkár válaszol, szintén Demeter Mártát szidja, és mielőtt válaszolhatna a megszólított lmp-s politikus, mindketten távoznak az ülésteremből. Ennyire kiszolgáltatottak az ellenzéki képviselők?

Fogjuk fel úgy, hogy a fideszes keményfiúk ennyire félnek egy lmp-s lánytól. Hubay korábban sem volt az a bátor jellem. Miskolcon éveken át együtt voltunk önkormányzati képviselők. Ott is ezt csinálta: hazudott rólam valamit, aztán mikor megkaptam a szót, gyorsan kiment a teremből. És ők akarnak bennünket megvédeni a migránsoktól.

