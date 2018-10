120 ezer család fulladhat a szemétbe

Száztizenhat Nógrád és Pest megyei településen szünteti be a szemétszállítást péntektől az önkormányzati tulajdonú Zöld Híd Nonprofit Kft. A megbízott ügyvezető, Gyenes Szilárd levelet írt a „kukaholdingként” ismert NHKV Zrt.-nek, melyben sürgős segítséget kért, de még elutasító visszajelzést sem kaptak – számol be az Inforádió.

Ha péntek reggelig sem érkezik segítség, akkor megkezdjük a katasztrófavédelem és az önkormányzatok kiértesítését

– mondta Gyenes. Mint fogalmazott, az óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények szolgáltatását megpróbálják ellátni, ameddig az üzemanyag kitart.

A hulladékszállító cégnek a lakosság már nem fizet, kizárólag a kukaholdingtól kapják a működéshez szükséges forrásokat. Egy kormányrendelet a lakosságnál lévő hulladéktárolók összliterszáma alapján, egy képlet szerint írja elő a finanszírozást, ez viszont az ügyvezető szerint a valós költségeket nem fedezi. A szemétszállítási díjat a polgárok az NHKV-nak fizetik.

A Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette: nem engednek az üzleti érdekű zsarolásoknak, ezért nem engednek a rezsicsökkentésből, és ha kell, akár a katasztrófavédelem is képes átvenni a szolgáltatás biztosítását, de nem ez a cél. A szükséges konszolidációhoz a kormány forrást is fog biztosítani, illetve egy létrejövő bizottság egy héten belül jelentést tesz a hulladékgazdálkodás állapotáról. Gulyás szerint jelentős, részben rossz gazdálkodásból eredő tartozások halmozódtak fel, ezeket most mérik fel, de a nagyságrend több tízmilliárdos.