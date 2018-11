Felkötheti a gatyáját a kormány: kemény bértárgyalásokra számíthatnak

Céges szinten körvonalazódtak már a 2019-es béremelési igények, és a Magyar Szakszervezeti Szövetség kezdeményezte a Közszolgálati Vállaltok Konzultációs Fórumának (KVKF) összehívását a bérek és a cafeteria ügyében. Két számjegyű bérfejlesztésben gondolkodnak, a különböző ágazatokban átlagosan többnyire a plusz 15 százalékot lőtték be bérelvárásként a jövő évre - írja a 24.hu.

Még csak a pozíciók rögzítése folyik, de Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint lehetnek problémák vállalati szinten, például a villamosenergia-iparban, mert ezt a szektort különösen sújtja, hogy a cafeterialemek döntő többsége bérként adózna jövőre. Ha a cégek nem kompenzálják az adóváltozást, az nettóban veszteség a dolgozóknak.

A szakszervezetek szeretnék elérni, hogy a cafeteria miatt ne érje veszteség a dolgozókat, és még bérfejlesztés is legyen, két számjegyű.

Sztrájkhelyzet akkor állhat elő, ha nem tudnak megegyezni a felek, ha bebetonozódnak az álláspontok. Nem zárná ki ezt sem Kordás, de itt még nem tartanak, novemberben és decemberben tárgyalnak legközelebb a VKF-en.

Már így is óriási a munkaerőhiány

A Vasutasok Szakszervezete is 15 százalékos béremelést lát indokoltnak jövőre. Náluk a hároméves bérmegállapodásuk alapján összesen 30 százalékos emelést lőttek be 2017-2019-re, ebből már 25 százalék teljesült, tehát jövőre a korábbi megállapodás alapján csak 5 százalék maradna. Ezt szeretnék most felülírni, szintén egy többéves megállapodás formájában, mondta a 24.hu-nak Meleg János elnök.

Szerintük ha a megindult bérfelzárkóztatás nem folytatódik, ha továbbra is a nemzetgazdasági átlag alatt marad a vasutasok fizetése, akkor a létszámhiány tovább nőhet.

A BKV-nál működő Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) 15 százalékos emelést javasolt, és semmiképpen nem szeretnék, ha a tavalyi 12 százalék megismétlődne, mondta a portálnaknak Naszályi Gábor elnök. Szerint csak mézesmadzag a buszokon is hirdetett bruttó 400-450 ezer forintos fizetés.

