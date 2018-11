Ön mit szólna, ha kapna egy ügyfélkapus értesítést, hogy kirúgták?

Megalázó elbocsátási eljárásokról számol be mai számában a Népszava. A lap azt írja, az Emberi Erőforrások Minisztériumában volt olyan, aki

az ügyfélkapujára kapott értesítésből tudta meg, hogy már nincs állása.

Olyan hely is akadt, ahol állománygyűlést hívtak össze, vagy épp egyénileg hívatták be a munkatársakat. A Központi Statisztikai Hivatalnál volt olyan vidéki dolgozó, aki

órákat utazott a fővárosi központba, hogy átvegye az értesítést a kirúgásáról.

A KSH egyik dél-dunántúli dolgozója a lapnak arról számolt be, hétfőn nem sokkal a munkaidő vége előtt kapták meg az érintettek a körlevelet, hogy a másnap délelőtt tizenegy órára be kell menniük a vezetőkhöz. Reggel már nem is ülhettek le a számítógépeikhez, éjszaka mindegyiküknek elvették a jogosultságait, nem volt hozzáférésük semmihez. Azt sem várták meg, hogy hivatalosan megmondják nekik: ki vannak rúgva.

A tárcák egyébként más trükkökkel is próbálkoztak, így például a Külgazdasági- és Külügyminisztériumban határozott idejű szerződésre váltották legalább 30 ember határozatlan idejű munkaviszonyát és saját cégbe szervezték ki a portásokat, sofőröket.

A Népszava információi szerint egyébként az Emmiben a nyugdíj előtt állók tömegesen kérték, hogy rákerüljenek a listára, mert elegük van a központi közigazgatási káoszból. A Magyar Államkincstárnál pedig – állították a lap informátorai – azokat rúgták ki, akik ki merték nyitni a szájukat, a szakmai hibák, butaságok, a rengeteg túlmunka miatt.