Ennyit a nagy baloldali majd-most-megszorongatjuk-a-fideszt álomról

Kemény hangvételű Facebook-bejegyzésben kritizálta Mesterházy Attila, hogy Karácsony Gergely és a Párbeszéd nevű minipárt a zuglói polgármesteri székért folytatott küzdelemben a szocialisták támogatását kérte a közös MSZP–Párbeszéd-listáért cserébe. A szocialista képviselő leleplezte azt is, hogy Karácsony 48 órával korábban, az MSZP választmányi ülésén még „egyértelműnek”, „evidensnek”, „magától értetődőnek” nevezte a közös listát.

Az MSZP-s politikus meglehetősen vehemensen támadta szövetségesét azért is, mert „a médián keresztül üzeni meg” a feltételeket. Emlékeztet arra is, hogy a Párbeszéd támogatottsága még a Magyar Kétfarkú Kutya Pártétól, a Momentumétól is elmarad.

Ilyen „őszinte és erős” együttműködő partnerrel a hátunk mögött a Fidesz halálra van ítélve az uniós és az önkormányzati választásokon is, az tuti…

– teszi hozzá szarkasztikusan.

Mint arról tegnap beszámoltunk, a Párbeszéd budapesti tisztújító taggyűlésén Szabó Tímea társelnök kijelentette: csak úgy tudják elképzelni a szövetségesi politikát, ha jövőre az önkormányzati választáson Karácsony Gergely lesz a zuglói polgármesterjelölt és ezt szövetségeseik helyi, regionális és országos szinten is támogatják.