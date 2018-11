Phil Anselmo teljes Pantera műsorral érkezik jövőre

Már most érdemes az asszonytól kimenőt kérni, jövő júliusban hazánkba látogat ugyanis Phil Anselmo, a Pantera egykori énekese, aki aktuális zenekarával, a Philip H. Anselmo & The Illegals-al lép fel a Szalki-szigeti Rockmaraton fesztiválon. A zenekar kizárólag az amerikai groove metál legendás banda számait fogja játszani.



Több mint húsz évvel ezelőtt, 1998 júniusában adta utolsó magyarországi koncertjét a Pantera, amely akkor a Kisstadionban lépett fel egy metálfesztiválon, mások mellett a Black Sabbath társaságában. Phil Anselmo és csapata most újra előadja a groove metál csapat immár klasszikus dalait a két alapítótag, a 2004-ben meggyilkolt Dimebag Darrell és az idén elhunyt Vinnie Paul emlékére.



Az 1981-ben alakult Pantera huszonkét évig tartó működése során kilenc stúdióalbumot készített és a groove metál egyik legnagyobb hatású, újító zenekara volt. Négy lemezük (Cowboys from Hell - 1990; Vulgar Display of Power - 1992; Far Beyond Driven - 1994; The Great Southern Trendkill - 1996) az Egyesült Államokban platinalemez lett, az utolsó anyag, a Reinventing the Steel 2000-ben jelent meg. A csapathoz olyan ismert dalok fűződnek, mint a Cemetery Gates, a Walk, az I'm Broken vagy a Drag the Waters, a Cowboys from Hell vagy éppen a Five Minutes Alone.

A Cowboys 2015-ben volt 25 éves, ennek apropóján akkor szükségét éreztük, hogy egy cikkben ömlengjünk és nosztalgiázzunk egyet.

25 éve kimásztak a kovbojok a pokolból 1990. július 24-én megjelent a Pantera Cowboys from hell című albuma, hogy újabb löketet adjon a metálnak. Minden idők egy legtökéletesebb, legegységesebb groove metál albuma, a Cowboys from hell időtlenségéről mindent elárul, hogy most, 2015-ben is ugyanolyan friss, megunhatatlan, pörgő, mint a megjelenés évében.

Mint jól ismert, a Pantera klasszikus felállásából a kivételes tehetségű gitáros, Dimebag Darrell 2004-ben hunyt el, miután egy columbus-i koncertjén a színpadon agyonlőtte egy vélhetően őrült férfi. Halálának oka nem fog már kiderülni, mivel a koncerten egy rendőr a gyilkost lelőtte. Testvére, Vinnie Paul, a zenekar egykori dobosa idén hunyt el, szívelégtelenségben.

A korábban heroinfüggő frontember, Phil Anselmo is kis híján meghalt 1996-ban egy túladagolásban - az énekes a hírek szerint egy ideje már tiszta, sem kábítószert, sem alkoholt nem fogyaszt.



Az 50 éves Anselmo a Pantera után a Superjoint Ritual és a Down zenekarban dolgozott, jelenlegi formációjával, a Philip H. Anselmo & The Illegalsszal eddig két lemezt készített.



Egy szó mint száz: jövőre, a Dunaújváros melletti Szalki-szigeten kötelező megjelenés, kifogásokat nem fogadunk el.