Matolcsy: Magyarország be fogja vezetni az eurót

Matolcsy György, az MNB elnöke a 2019-es Lámfalussy-konferencián tartott nyitóbeszédében az eurózónáról beszélt. A hétfői felszólalásban ismertette, hogy a rendezvény fő témája a felzárkózás, erről pedig sokat lehet tanulni az európai történelemből és az eurózóna történetéből.

Matolcsy szerint az 1999 és 2008 közötti évek sikeresek voltak, főleg az eurózóna déli államainak, ezután viszont jött a válság, amire nem voltak felkészülve. Úgy látja, hogy az euró-rendszer nem válságos időkre volt kialakítva és az eurózóna vezetői félrekezelték a helyzetet a megszorításokkal.

Matolcsy szerint az USA gyorsan és hatékonyan lépett, ennek kulcsa az volt, hogy a jegybank szerepét betöltő Fed és a kormány szorosan együttműködve elkerülték a megszorító intézkedéseket, ezért az Egyesült Államok már 2009-ben kijött a recesszióból, míg Európában csak 2012-ben kezdett elindulni a kilábalás.

Kiemelte, hogy Magyarország szempontjából is fontos, hogy az eurózóna tanuljon a válságból, mert az EU tagjaként minket is érintenek ezek az ügyek, valamint Magyarország a következő évtizedekben be fogja vezetni az eurót – mondta a jegybankelnök.

(Index)

(Fotó: Kovács Tamás / MTI)