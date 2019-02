A rendőrök üzenete: kitartással nem lehet lakbért fizetni

Az alfahir.hu is beszámolt róla, hogy Balogh János országos rendőr-főkapitány múlt hét csütörtökön arról beszélt, hogy a rendőri felső vezetés is tisztában van a túlterheltséggel és alacsony fizetéssel kapcsolatos gondokkal, majd arra kérte az egyenruhásokat, hogy "esküjüknek megfelelően és abban a hitben, hogy igenis hazánkat, az itt élőket szolgálják, továbbra is tartsanak ki". A Mérce azt írja, hogy a kijelentésből szállóige lett rendőrségi körökben, a Zsaruellátó pedig tömegével osztja meg az állomány bejegyzéseit a főkapitány kijelentésével kapcsolatban.

Van olyan, aki leszerel:

Van olyan, aki inkább hamburgeres lesz:

Van olyan, aki megpróbált fizetni a boltban kitartás-utalvánnyal:

Persze olyanok is vannak, akik kitartanak: