Csányi Sándor már nem csak a FIFA, hanem az UEFA alelnöke is

A hírt az újraválasztott elnök, Aleksander Ceferin jelentette be az új végrehajtó bizottság első ülésén. Csányit csütörtök délelőtt az UEFA római kongresszusán újraválasztották a nemzetközi szövetség (FIFA) alelnökévé és az UEFA végrehajtó bizottsági tagjává is. Az MLSZ kiemelte, korábban sosem fordult elő, hogy magyar sportdiplomata egyszerre töltött be két ilyen magas rangú nemzetközi tisztséget, mint a FIFA és az UEFA alelnöki posztja.

(Fotó: Illyés Tibor / MTI)