A londoni alsóház megszavazta a Brexit halasztását, Tusk szerint ráér az 1 év múlva is

Lényeges, hogy ki adta le előbb az európai parlamenti választáson való induláshoz szükséges ajánlásokat? Egész nap ez volt a fő téma a magyar belpolitikában. Fidesz vagy Jobbik?

Az már biztos, hogy ezt a csatát a Jobbik nyerte meg. De ez tényleg olyan fontos volt?

Nem is igazán az a lényeges, hogy a Fidesz vagy a Jobbik volt-e az első. Persze a politikában mindig fontos az erődemonstráció. Egyáltalán nem elhanyagolható tényező, és többek között a választók aktivizálásában is szerepet játszhat. Éppen ezért, sokkal inkább azt tartom fontosnak, hogy az ellenzéki pártok közül a Jobbik volt az első. A választók ugyanis arra adják a voksukat, akinél az erőt és a szervezettséget látják. Ebből a szempontból nemcsak a leadás, hanem az EP-választás végső eredménye is fontos szerepet játszik majd abban, hogy az ellenzéki pártoknak milyen alkupozíciói lesznek az önkormányzati választás előtt.

Nem beszélve arról, hogy a legjobban szereplő ellenzéki párté lesz az az előny is, hogy a Fidesz legerősebb ellenfeleként tűnjön fel.

Egy ellenzéki pártnak ez most nagyon fontos stratégiai cél lehet. És igen, ennek tekintetében a leadás is az volt.