Egy honfitársunknak sikerült a lehető legtahóbb módon viselkednie Rómában

A Colosseum falába kezdte el belevésni a nevét, hátha úgy több lesz a kisstílű, nyomorult és felszínes élete.

Honfitársunknak köszönhetően megszigorítják a Colosseum őrzését is. miután csütörtökön egy újabb - ezúttal magyar - turistát kaptak azon, hogy megpróbálja belevésni nevének kezdőbetűit az ókori amfiteátrum falába.

Az Il Messaggero című lap beszámolója szerint egy 29 éves magyar férfit értek tetten, amint szállodai szobájának kemény kulcskártyájával egy 10 centiméteres T-betűt vésett a falba, az újság honlapján fotót is közöl a tiltott falfirkáról. A turista azt mondta, "nem hitte", hogy tiltott dolgot művel, mivel sok felirat látható a falakon, csakhogy a firkák jó része évszázadokkal ezelőtt keletkezett.



A tetten ért férfit bevitték egy rendőrőrsre, ahol feljelentést tettek ellene a nemzeti kulturális örökség megrongálása miatt. Visszatérhet Magyarországra, de távollétében is ítéletet hoznak az ügyében, viszont a büntetést vagy a bírságot sajnálatos módon csak akkor hajtják végre, ha újra Olaszországba utazik.



A magyar férfi vandál tette néhány napon belül már a harmadik volt a Colosseumban. Április 29-én egy osztálykiránduláson lévő 17 éves bolgár fiút kaptak el, amint nevének kezdőbetűit véste a falba, április 26-án pedig egy 39 éves izraeli nőt állítottak elő, kővel a kezében, mellyel öt családtagja nevének kezdőbetűjét örökítette meg az amfiteátrumban.



Mint ismert, világszerte egyre nagyobb gondot okoz a turisták növekvő száma. Ez akkor is így lenne, ha csak olyan emberek kerekednének útra, akik képesek is betartani a legelemibb írott és íratlan szabályokat, ám sajnálatos módon a fenti élőlényhez hasonló sekélyes és ostoba életet élő hordatagok már nemcsak a kisbolt és a Véndiófa söröző között fertőznek, hanem olyan helyeken is otthagyják a szagmintájukat, ahol semmi keresnivalójuk.