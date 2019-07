Itt a bizonyíték: Fidesz-közeli cégnek játsszák át féláron Újpest egyik legértékesebb ingatlanát

Február végén írtuk meg, hogy a lebontásra ítélt újpesti Ady Endre Művelődési Központ telkét féláron adja el az önkormányzat. Időközben kiderült az is, hogy a nyomott ár nem véletlen: a kormánypárti vezetésű önkormányzat egy Fidesz-közeli cég kezébe játssza át a város egyik legértékesebb ingatlanát.

A Maximal Quality Home Kft. az Újpest-Központban, a metrótól egy percnyi sétára levő ingatlant 500 millió forintért, azaz nagyjából 76.000 forint/négyzetméter áron vásárolhatja meg. Érdekes, hogy egy másik, szintén a városközpontban levő önkormányzati épületet négyzetméterenként 166.000 forintért adnak el.

Vagyis az művelődési központot négyzetméterre bontva kevesebb, mint a feléért veheti meg az egyetlen pályázatot benyújtó cég.

Az ellenzék hiába tiltakozott, Wintermmantel Zsolt fideszes polgármester és a kormánypárti többség szerint ez igenis jó üzlet. Olyannyira, hogy a befektető kedvéért módosították a helyi és a fővárosi településszerkezetei tervet is, így a közintézmény helyére hamarosan iroda-, vagy lakóház épülhet.

Ez végképp nem nyerte el a helyiek tetszését, sokan attól tartanak, hogy az intenzív beépítés a jelenleginél is élhetetlenebbé eszi az amúgy is zsúfolt városközpontot. A környéken már így kevés parkolóhely van, ha az igény növekszik, ez a gond még tovább súlyosbodik majd. Az önkormányzati tervekkel szemben petíciót is indítottak, amelyet rövid idő alatt több mint 2500 újpesti írt alá – ám ez nem akadályozta meg Wintermanteléket, hogy a lehető leggyorsabban átverjék a képviselő testületen az építkezéshez szükséges átminősítést.

Déri Tibor, a Momentum, a DK, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és a Jobbik polgármesterjelöltjének tegnapi Facebook videójából kiderül az is, mi állhatott az újpesti önkormányzat nagyvonalú árengedménye mögött.

Az Ady Művelődési Központ telkét megvásárló Maximal Quality Home Kft. vezetője, Oláh Andor egy másik cégben üzlettársa Vályi-Nagy Vilmos volt fideszes államtitkárnak.

Vályi-Nagy 2010-12 között államtitkár-helyettes, 2012-14 között pedig államtitkár volt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. A Fideszhez azóta is ezer szállal kötődő volt politikust 2015 elején hírbe hozták azzal, hogy megveszi az Újpest FC-t, ám Roland Duchâtelet belga tulajdonos végül nem adta el neki a klubot.

Déri a videóban elmondja: ha októbertől ő lesz Újpest polgármestere, az agyonzsúfolt városközpontban álló művelődési központ helyére

újabb lakóházak helyett egy nagy kiterjedésű parkot létesítene, amely alá ingyenes mélygarázst építenének.

"Azért, hogy nektek már ne maradjon semmi!"

Trippon Nobert szocialista önkormányzati képviselő szerint

"a polgármester most már betegesen retteg a bukástól, és a Fideszhet köthető vállalkozóival együtt azon dolgoznak, hogy a választásokig kész helyzetet teremtsenek.”

Hozzáteszi azonban, hogy Wintermantel és köre igyekezete hiábavaló, mert, ha Déri Tibor kerül Újpest élére, "át fogjuk világítani ezt a projektet tetőtől talpig, úgy, ahogy van".

Hasonlóan látja Szabó Balázs, az újpesti Jobbik alelnöke is, aki szerint "ez már a végjáték Wintermantelék számára: kilencéves regnálásuk utolsó hónapjait úgy próbálják még szégyenteljesebbé tenni, hogy átlátszó és pitiáner telekügyletekkel talicskázzák át a haveroknak a közvagyont."

"Én a magam részéről biztosan nem mostanában fogok Maximal Quality Home részvényeket venni, mert fél év múlva - amikor az egész ügyletet átvilágítja az új városvezetés - lehet, hogy be fog zuhanni az árfolyama."

- jegyezte meg.

Szabó felelevenített egy "jellemző történetet a közelmúltból". Amikor az egyik ellenzéki képviselő - épp az Ady művelődési központ eladása kapcsán - megkérdezte az alpolgármestert, hogy miért kell ilyen pofátlanul és átlátszóan lopni, ő csak ennyit felelt:

“azért, hogy nektek már ne maradjon semmi”.

Szabó Balázs szerint a cinikus mondat tökéletesen illusztrálja az újpesti Fidesz helyzetét: már ők is tökéletesen tisztában vannak vele, hogy már csak pár hónapjuk van hátra.

Közpénzből indul a propaganda Újpesten is?

A fideszes polgármester reakciója igazolni látszik az ellenzéki vélekedést. A videó felkerülése után nem sokkal Wintermantel Zsolt az ötvenes évek agitprop-műveszetének legszebb pillanatait idéző propagandaképpel ékesített dühös Facebook posztban reagált az "elképesztő hazugságokra" és "rágalomhadjáratra".

Ezek ellensúlyozására a fideszes vezetésű önkormányzat "széleskörű tájékoztató kampányt" indít. Hogy egy ilyen közpénzből zajló "tájékoztató kampány" hogy néz ki, arra az elmúlt években kormányzati szinten már láthattunk néhány példát.