Döntöttek: az LMP Baranyit támogatja a Ferencvárosban

Baranyi Krisztina önkormányzati képviselőt javasolja közös ellenzéki polgármesterjelöltnek Ferencvárosban az LMP helyi alapszervezete - jelentette be Csárdi Antal LMP-s parlamenti képviselő csütörtökön.

Az MTI beszámolója szerint a politikus azt hangsúlyozta: Baranyi Krisztina a legalkalmasabb és a legesélyesebb jelölt, akit ezért az ellenzéki tárgyaláson részt vevő pártok figyelmébe ajánlanak. A IX. kerületben még nincs megnevezve közös ellenzéki polgármesterjelölt - jegyezte meg.

Csárdi Antal azt mondta: Baranyi Krisztinának köszönhető, hogy az Illatos úti telephelyen tárolt vegyi anyagok már nem szennyezik a környezetet és nem veszélyeztetik a környéken élőket, továbbá neki köszönhető "a ferencvárosi parkolási botrány" ismertté válása is. Céljukként jelölte meg, hogy Baranyi Krisztinát a teljes ellenzék támogassa.

Baranyi Krisztina a Kulcs a Városhoz, Kulcs a Közélethez Egyesület képviseletében közölte: ha a választásokon leváltják a kilenc éve regnáló polgármestert, Bácskai Jánost (Fidesz-KDNP), akkor sokkal jobb lesz Ferencvárosban élni, továbbá elszámoltatják és felelősségre vonják azokat az embereket, akik részt vettek a "parkolási lopásban".

Gegesy Ferenc, a IX. kerület volt polgármestere arról beszélt, hogy az ellenzéki előválasztást megnyerő Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt jelezte, felmérések szerint Baranyi Krisztina kiemelkedően a legnagyobb támogatottsággal rendelkezik a szóba jöhető ellenzéki jelöltek között. Megjegyezte azt is, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt már bejelentette Baranyi Krisztina támogatását.

Kitért arra is, az MSZP helyi vezetője, akinek "legalább tíz éve kimutatható gyümölcsöző együttműködése van a Fidesszel", tiltakozik az ellen, hogy Baranyi Krisztina legyen a jelölt. Nem érti, hogy az MSZP miért vállalná azt, hogy egy nyerhető dolgot néhány ember személyi ambíciója miatt kiengedjen a kezéből - tette hozzá.

Kérdésekre válaszolva Baranyi Krisztina elmondta, az elmúlt években több párt képviselőjével is dolgozott együtt, ezért nem tudja "értelmezni" azt a momentumos kijelentést, hogy "öntörvényű" lenne. Továbbá, az április 6-ai ellenzéki megállapodás szerint a IX. kerületben a Párbeszéd nevezhet meg polgármesterjelöltet, és minden tárgyalófél kijelentette, hogy nem rúgják fel a megállapodást.

A 444.hu egyébként arról írt , hogy Karácsony Gergely, ellenzéki főpolgármester-jelölt ma azt nyilatkozta a 444-nek, hogy ő is Baranyit támogatja, őt tartják a legesélyesebb jelöltnek. Erre egyébként utalt is a politikus a sajtótájékoztatóján.

Baranyi közölte azt is, ha a Momentum által támogatott Jancsó Andrea is indulni akarna a polgármesterségért, akkor azt szorgalmazná, hogy a kerületben is tartsanak előválasztást az ellenzéki polgármesterjelölt kiválasztására.

Még nem tudni, mit hoz a sors

Idetartozik, hogy az Alfahír tegnap megkereste az ellenzéki pártok többsége által támogatott Jancsó Andreát, aki lapunknak megerősítette, nem fog visszalépni Baranyi indulása esetén sem, ugyanis az LMP által támogatott jelölt nem kompromisszumkész, nem tudná vezetni a kerületet. Arra ugyanakkor tegnap még nem tudott választ adni, hogy milyen következményei lesznek az LMP bejelentésének a budapesti megállapodásra.