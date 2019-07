"Megtiszteltetés volt Mészáros Lőrinc jobbkezének lenni"

A 4iG elnök-vezérigazgatója arról beszélt a Figyelőnek adott interjújában, hogy a T-Systems vételára üzleti titok, de kifejezetten nagy volumenű ügyletről van szó - írja a hvg.hu.

A 4iG megvásárolja a T-Systemset | Alfahír A 4iG megállapodást írt alá a Magyar Telekom Nyrt.-vel a T-Systems Magyarország Zrt. megvásárlásáról - közölte a 4iG kedden a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A megállapodás alapján a 4iG Nyrt. a tranzakció zárásakor megvásárolja a T-Systems Magyarország részvényeit. A tranzakció zárását megelőzően a T-Systems Magyarország kis-és középvállalati értékesítési üzletága leválasztásra kerül, és az nem képezi az ügylet tárgyát.

Jászai Gellért ezután is megtartaná a T-Systemset a Magyar Telekom legnagyobb informatikai beszállítójának pozíciójában, sőt, a telekommunikációs szolgáltatásokba is belekóstolhat a cég. Elmondása szerint azért vették meg a vállalatot, mert a legmegfelelőbb platformra van szükségük jövőbeli magyarországi és regionális terveik megvalósításához, hogy piacvezetőként a legnagyobb magyar vállalatokat és multikat is az ügyfeleik között tudhassák.

További felvásárlások is jöhetnek, elsősorban olyan vállalatok iránt érdeklődnek, amelyeknek regionális aktivitása is van.

Szerinte a politika nem játszott szerepet az ügyletben, mert

a közhiedelemmel ellentétben az ilyen volumenű és jelentőségű tranzakciók a piaci érdekek mentén folynak, hosszas tárgyalássorozat és alkufolyamat után, piaci feltételrendszerrel zárulnak.

Jászai januárban egyeztetett Mészáros Lőrinccel arról, hogy a Mészáros-csoport egyéb vállalataihoz kapcsolódó feladatait befejezi és csak az informatikára, valamint a 4iG-re fókuszál.

Ezzel együtt Mészáros Lőrinc felajánlotta, hogy ezt már ne a kialakult üzleti kapcsolatrendszerünkben tegyem, hanem egy új felállásban, tulajdonosként. Ekkor született meg az a megállapodás, melynek alapján megszerzem a 4iG 40,2 százalékát, ami önálló irányítási jogot biztosít számomra a társaság felett

Jászai azt is hozzátette, hogy megtiszteltetés volt Mészáros Lőrinc jobbkezeként dolgozni, és büszke arra, amit az elmúlt három évben felépítettek.

A sors úgy hozta azonban, hogy ma már nem abban a felállásban és üzleti kapcsolatendszerben építkezem tovább, nem a Mészáros-csoport részeként, hanem önállóan. Annak viszont örülük, hogy a barátom, Mészáros Lőrinc befektetőként továbbra is jelen van tőzsdei vállalatomban.