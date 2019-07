Tóbiás őszig dönthet, hogy hazaköltözik Teneriféről vagy lemond mandátumáról

Tóbiás Józsefnek, az MSZP országgyűlési képviselőjének pártja a Parlament őszi ülésszakának megkezdéséig adott haladékot, hogy eldöntse kitölti-e mandátumát vagy visszaadja azt.

Az ultimátum azután érkezett, hogy kiderült az MSZP korábbi elnöke családjával a Kanári-szigetekre költözött, a politikus elmondása szerint gyermeke légúti megbetegedése miatt. Noha Tóbiás állítja, hogy külföldi tartózkodása ellenére is el tudja látni képviselői kötelezettségeit, az MSZP vezetősége ragaszkodik hozzá, hogy záros határidőn belül tisztázza helyzetét, addig is az Országgyűlés plenáris ülésein való részvétele kötelező és a képviselői feladatait, ha korlátozottan is, de el kell látnia.

Szocialista honatya Teneriféről Tóbiás József, az MSZP volt elnöke, Botka László egykori kampányfőnöke, hivatalosan jelenleg is „aktív" országgyűlési képviselő a családjával kiköltözött a Kanári-szigetekre, Tenerifére, mert a fia légúti problémákkal küzd - derült ki a Blikk jóvoltából.

Lendvai Ildikó, a szocialista párt egykori elnöke és frakcióvezetője az ATV A nap híre című adásában a hírre úgy reagált:

„bocsánat, Jóska, ha majd hírét veszed ennek, nem fog működni”.

Újságírói kérdésre azt is hozzátette, hogy amennyiben még ő lenne a párt elnöke azt üzenné Tóbiásnak, hogy

"vagy itthon leszel minden ülésen és havonta egy hétvégén odamész a Kanári-szigetekre, vagy köszönj le!”

A Jobbik egészségügyi szakpolitikusa, Lukács László pedig egy Facebook-posztban hívta fel a szocialista politikus figyelmét, hogy amennyiben fia légúti megbetegedése miatt költöztek Tenerifére, nem éppen a legmegfelelőbb helyet választották, ugyanis az ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) kutatása szerint "az asztmás és allergiás megbetegedések előfordulása 6-7 éves a Kanári -szigeteken élő gyermekeknél nagyobb, mint a Spanyolország más területein élőknél."