Már megint egy Tiborcz Istvánhoz köthető ügyben nyomoz az OLAF

Az OLAF is rárepült az úgynevezett Microsoft-botrányra, amelyben a miniszterelnök veje is érintett. Az ügyben az amerikai hatóságok már megállapították, hogy lefizettek magyar döntéshozókat, de nem várható, hogy lesz felelősségre vonás. Az EU Csalás Elleni Szervezete hiába állapít meg bármit, az exfideszes legfőbb ügyész a korábbi példák alapján megvédi a miniszterelnök közvetlen környezetéhez tartozó érintetteket, az Egyesült Államokban pedig nem indul eljárás, mert a Microsoft kifizette a kiszabott bírságot.

Vizsgálja az Európai Unió Csalás Elleni hivatala, hogy történt-e visszaélés az Európai Regionális Fejlesztési Alapok és az Európai Szociális Alapok által társfinanszírozott szoftverlicencek értékesítésekor. A vizsgálat tényét a Népszavának erősítette meg a szervezet, több információt viszont a folyamatban levő vizsgálatra hivatkozva nem adtak.

Önmagában az a tény nem jelenti azt, hogy az érintett személyek vagy szervezetek csalást vagy egyéb szabálytalanságot követtek el. Igaz, ha az érintettek elég közel állnak a miniszterelnökhöz, akkor a Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészség jóvoltából az sem jelent semmit, ha az uniós szervezet nyomozást javasol az ügyben.

A most vizsgált ügy lényege, hogy a Microsoft magyarországi leányvállalata nem közvetlenül, hanem közvetítő cégeken keresztül adta el a szoftverlicenceket az állami megrendelőknek. A jó kormányzati kapcsolattal rendelkező vállalkozások az eredetinél jóval drágábban adták tovább a termékeket, az extraprofitból pedig meg nem nevezett magyar döntéshozókat vesztegettek meg.

A szoftverbeszerzések körül felmerült Orbán Viktor veje, Tiborcz István egyik cégének a neve is, a vállalkozás azóta felszámolás alatt áll. Tiborcznak egyébként már van rutinja az OLAF-vizsgálatok megúszásában: a 13 milliárdos Elios-ügyben is megállapították, hogy visszaélés történt, akkor is az exfideszes Polt Péter segítségével sikerült megúsznia a komolyabb nyomozást. Egy másik közvetítőt azóta Mészáros Lőrinc köre kebelezett be.

Az ügyben először az amerikai Igazságügyi Minisztérium, az FBI és az Értékpapír- és Tőzsdebizottság kezdett vizsgálódni, mivel a Microsoft révén amerikai cég is érintett volt. Nekik pedig nyilván nem tudtak leszólni, hogy abba kellene hagyni a nyomozást, ahogy azt tették a posztrája alkalmatlan legfőbb ügyésznek, Polt Péternek, aki így a Microsoft-ügyben sem tudta megállapítani a bűncselekmény gyanúját.

Az amerikaiaknak nemcsak ez sikerült, de azt is megállapították, hogy megtörtént a vesztegetés.

A magyar adófizetőkre nézve sajnálatos módon a Microsoft végül vállalta, hogy 25,7 millió dollár bírságot fizet az amerikai államnak, így nem kerül bíróság elé a korrupciós ügy.

Még a 2018-as magyar országgyűlési választások előtt az amerikai tulajdonú Politico brüsszeli kiadása azt írta az ügyről, hogy amiatt egy vereség esetén akár több évre is rács mögé kerülhettek volna Orbán Viktor közvetlen környezetéből.