Hatósági vizsgálat indult a bűzügyben

Olvasóink szerint Budapesten és környékén kellemetlen szagok terjednek. A hírek szerint Csepelen, Diósdon és Érden is érezni. Budaörs polgármestere, Wittinghoff Tamás saját közösségi oldalán arról számolt be, hogy elviselhetetlen bűz van Budaörsön is. Később a polgármester kiderítette, hogy Zsámbékon állítólag hígtrágyáznak és a nagy szél viszi szét a kellemetlen szagokat.