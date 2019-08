Megfúrná a szocialista képviselő az orosházi megállapodást, az MSZP elnöksége még kivár

Meglepő Facebook-bejegyzéssel vétette észre magát Orosháza MSZP-s önkormányzati képviselője: Fetser János ugyanis bejelentette, hogy – fittyet hányva a többpárti megállapodásra – elindul a polgármester-választáson. Bejelentése után több kérdőjel is felmerült, egyrészt a szándéka kapcsán, hiszen ezzel a lépésével a Fidesz malmára hajthatja a vizet, másrészt az sem volt világos, hogy a megállapodás felrúgásában mekkora szerepe van az MSZP-nek. Akár helyi, akár országos szinten.

Telefonon értük utol Szabó Ervint, aki a Jobbik színeiben önkormányzati képviselő, illetve az ellenzék polgármesterjelöltje az őszi önkormányzati választáson. Emlékeztetett, március 15-én maga Márki-Zay Péter jelentette be a teljes körű ellenzéki összefogást, melynek a Jobbik mellett az MSZP, a DK és a Momentum a tagja. Szabó elárulta, az önkormányzati választásokon a szocialisták két egyéni képviselői körben indíthatták volna jelöltjüket, továbbá listán egy előkelő helyet kaptak volna, így a tizennégy tagú képviselő-testületben jelentős erőt képviselhettek volna.

Orosházán is egy független jelölt mögé álltak be az ellenzéki pártok Az Orosházán tartott március 15-i megemlékezésen Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke hivatalosan is bejelentette, hogy a fideszes jelölttel szemben egyetlen ellenzéki jelölt indul a város polgármesteri címéért Dr. Szabó Ervin személyében, aki a Közösen Orosháza Városáért Lokálpatrióta Mozgalom független jelöltjeként maga mögött tudja a Jobbik, az MSZP, a DK és a Momentum támogatását is.

Szabó Ervin azt is közölte, Fetserék „egy fillért sem tettek” a közös kampányba, továbbá számos jel utal arra, hogy a mostani lépésre hetek óta készülhettek. Úgy sejti, Fetser akciójáról sem az MSZP országos központja, sem a megyei vezetése nem tudott. Szabó Fetser lépését

egyértelműen a Fidesznek kedvezőnek

nevezte.

Az ellenzéki polgármesterjelölt hangsúlyozta,

"a szocialisták jóérzésű tagjai előtt továbbra is nyitva áll az ajtó, őket visszavárják a tárgyalóasztalhoz, a választáson pedig az ő szavazóiknak a voksaira is számítanak".

Sikerült beszélnünk Papp Róberttel, a DK helyi vezetőjével is, aki közölte: őket is váratlanul érte a lépés. Már csak azért is – tette hozzá –, mert a tárgyalások még nem zárultak le, szerinte is jó pozícióban volt az MSZP tárgyalódelegációja. Leszögezte:

a tárgyalásokra visszavárják az MSZP-t,

de

Fetserrel kapcsolatban bizalmi válság alakult ki, így ő már nem vehet részt ezeken a tárgyalásokon.

Kérdésünkre Papp is úgy válaszolt, szerinte a szocialisták tagsága nem döntött a nyitott kérdésekről.

Vagyis nagyon úgy tűnik, Fetsernek pártjával nem egyeztetett akciójáról van szó. Ezt alátámasztja az is, hogy az MSZP Orosháza Facebook-oldal, ahol Fetser János telefonszáma van megadva kapcsolatként (vagyis vagy ő maga, vagy az emberei kezelik), már megosztotta Fetser bejegyzését:

Természetesen érdeklődtünk az MSZP sajtóirodájánál is. Kíváncsiak voltunk arra, hogy Fetser csak egy magányos partizánakcióba kezdett Szabó Ervin ellen, vagy emögött az MSZP is ott áll. Ezzel kapcsolatban azt közölték, hogy a párt Országos Elnökségének az önkormányzati együttműködésekkel kapcsolatban képviselt következetes álláspontja szerint az elsődleges cél az önkormányzati választáson a Fidesz leváltása minél több településen,

„ezért nem fordulhat elő az, hogy MSZP különállásán, külön indulásán múljon egy egész településen az önkormányzati választások sikere”.

Hangsúlyozták, az a céljuk, hogy minél több városban, településen megvalósuljanak ilyen együttműködések, és ehhez az Országos Elnökség „minden tőle telhető segítséget meg fog adni”. Az ellenzéki együttműködés keretében

az MSZP nyitott arra is, hogy az ellenzéki pártok közötti együttműködés a megyei közgyűlési listák esetében is megvalósulhasson

– fogalmaztak.

Arra a kérdésünkre viszont, hogy akkor mi lesz Orosházán, illetve Fetser János számíthat-e szankciókra a párt részéről, kitérő választ kaptunk. Mint írták, a soron következő elnökségi ülésén fognak döntést hozni minden olyan települési együttműködés támogatásáról és a jelölésekről, ahol arról a helyi tárgyalásokra való tekintettel korábban nem döntött az MSZP vezetése, ezek közé tartozik - egyebek mellett - Orosháza, Békéscsaba és Vác is.