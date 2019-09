Végrehajtást indított a Jobbik Habony Árpád ellen

Elrendelte a bíróság a végrehajtási eljárás megindítását Habony Árpád ellen, mivel nem volt hajlandó kifizetni a Jobbiknak a jogerősen megítélt perköltséget.

A párt közleményében emlékeztetett, hogy Habony még 2017-ben perelte be őket, mert az emlékezetes "Ti dolgoztok, Ők Lopnak" feliratú plakátjaik egyik változatán őt is szerepeltették. Habony akkor azt sérelmezte, hogy ő nem közszereplő, de azóta a Kúria is megállapította, hogy Orbán Viktor "luxustanácsadója" közszereplőnek számít.

"Vajon Orbán Viktor milliárdos munkanélküli jobbkezét kirakják-e a Palazzo Dorottya nevű palotában bérelt luxuslakásából, vagy az éves ibizai VIP klubtagságát, a Gucci-táskagyűjteményét, esetleg az exkluzív magánrepülőzésre szóló bérletét fogják-e elvenni?"

-tette fel a következményekre vonatkozó kérdést a Jobbik.