A Jobbik megbüntette Tarlós Istvánt a parkolási maffia miatt - ők ingyenessé tennék a parkolást

Miért nem szüntette meg, számolta fel a parkolási maffiát Budapesten? Egy évtizedes távlatokra visszanyúló, sokszor a korábbi nagy pártok összességét felölelő maffiarendszerről van szó - magyarázta meg Z. Kárpát Dániel országgyűlési képviselő, hogy Tokody Marcell fővárosi képviselővel közösen miért hoztak egy büntetőcédulát, mikulás-csomagot Tarlós István főpolgármesternek és az önkormányzat vezetésének.

Ez volt a Mikulás-csomagban

A két jobbikos politikus pénteki közös sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel tarthatatlannak nevezte, hogy éves szinten nagyságrendileg 20 milliárd forinttal sarcolják meg úgy az autóstársadalmat, hogy ennek az összegnek a nagyrésze indokolatlan terheket takar, és ellenszolgáltatás sem jár cserébe.

A Jobbik a fizetős parkolás jelenlegi rendszerét teljesen megszüntetné - szögezte le a politikus. Mint mondta, minden kerületi lakos számára a saját kerületében ingyenes parkolást tennének lehetővé, illetve mindenki más számára mintegy 200 forintban maximálnánk az óránként parkolási díjat.

Z. Kárpát Dániel szerint lehetnek kivételek, például a Budai Várban, vagy egyes kiemelt forgalomszabályozó szereppel bíró területeken, de azt az "elképesztő, szabályozatlan gazdasági terrort", ami az utóbbi években ment végbe Budapesten, a Jobbik nem kívánja tétlenül nézni.

A Jobbik alelnöke beszélt a parkolási rendszerben résztvevő "milliárdos hasznot realizáló" magáncégekről, ezeket értelmetlenek, feleslegesnek tartja, ezt azzal indokolta, hogy a bevételeket nem fizetik be az önkormányzatok felé. Z. Kárpát Dániel hangsúlyozta, adott esetben ezeket kizárnák a parkolási rendszerből, és olyan önkormányzati tulajdonú vállalkozásokat hoznának be helyettük, amelyek átláthatóan tudnak elszámolni, és a bevételeik után valami produktumot is generálnak, például új parkolót építenek, vagy épp őrzési feladatokat látnak el.

Közölte azt is, hogy az egész parkolási rendszert környezetvédelmi szempontok figyelembevételével kellene átalakítani, a mostani "nettó maffia-módszerekkel tarkított rendszer elfogadhatatlan, fenntarthatatlan", ugyanakkor a Jobbik ebben a helyzetben képes rendet tenni, van víziója, és ki is fogja kényszeríteni a válaszokat - fogalmazott Z. Kárpát Dániel.

Tokody Marcell azzal kezdett, hogy komoly mulasztásban van a fővárosi önkormányzat, hiszen jelenleg 5000 P+R parkoló található a városban, de ennek hatszorosa kellene, hogy megoldódni látszódjon a parkolási helyzet. Olyan P+R parkolókra lenne szükség, amely közvetlenül kapcsolódnak a közösségi közlekedéshez, így valós alternatívát jelentenek - hangsúlyozta a fővárosi jobbikos képviselő, hozzátéve: ne kelljen 10-15 percet sétálni, és igénybe lehessen így venni a hálózatot, egyszerűen eljutva akár a peremkerületekből is a belvárosba.

Kiemelte, a P+R parkolókat "érthetetlen módon" mindig 2 dimenzióban képzelik el, holott 3 dimenzióban élünk. Példaként felhozta, hogy Kelenföldön hiába létesült 1500 hely, sokkal több lett volna, ha egy több szintes komplexumban gondolkodnak, ami a fedett parkolóhelyek biztosításával még egy értékes szolgáltatást is jelentett volna.

A jobboldali párt elképzelései szerint ezeket a több szintes parkolókat BKK-bérlettel bárki díjmentesen tudná használni.

"Ez nem sarcolást, hanem végre egy pozitív ösztönzést jelentene"

- magyarázta Tokody Marcell.

Emlékeztetett, hogy napi szinten 220 ezer ember jár be dolgozni, és ha csak minden tizedik jönne autóval, az is 22 ezer járműt jelent, ám ezeknek a jelentős hányadát nem tudják hol lerakni.

A politikus leszögezte, ha a Jobbikon múlik, lesz változás, nem fognak tétlenkedni, vannak eszközeik, programjuk.

Érdeklődésünkre elmondta, a többszintes parkolók nyilván több pénzbe kerülnek, de ebben az esetben nem újabb betonplaccok létesülnének, és a mélygarázsok teteje még további zöld területtel szolgálna. Tokody Marcell fontos kérdésnek nevezte a klímaváltozás kapcsán a környezeti hőtermelést; ha mélygarázst építünk, és zöld marad a felszín, akkor nincs beton, ami átforrósodjon, és terhelje a környezetet - fűzte még hozzá.

Ez egy komplex program, azonban ez a rendszerszemlélet hiányzik a jelenlegi városvezetésből, hiába élvezi 9 éve Tarlós István a kormány bizalmát - fogalmazott.

"Sokszor elhangzik, hogy milyen jó, ha azonos színezetű a főváros vezetése, a közgyűlés többsége, és a kormány, azonban ennek csak kárát láttuk, hasznát kevésé"

- szögezte le Tokody Marcell.