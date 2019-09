Törvénytelenül függesztették fel a brit parlament működését

Boris Johnson a hangzatos kijelentések ellenére is beragadni látszik a Brexitbe, a parlament működését felfüggesztették, a konzervatívok bukták a többséget, miközben az alsóház elfogadott egy olyan törvényt, mely halasztás kérésére kötelezi a miniszterelnököt abban az esetben, ha rendezetlen Brexit fenyeget. Szabó Barnabást, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját kérdeztük arról, hogy pontosan mi is történik most a szigeten.