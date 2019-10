Budapestre jön a Papa Roach és a Hollywood Undead

A Papa Roach öt év után ismét önálló koncerttel érkezik Magyarországra, ráadásul ezúttal minden eddiginél nagyobb bulival készülnek március 4-én a Papp László Budapest Sportarénába, a Hollywood Undead társaságában.

A Papa Roach Last Resort kezdő ütemei szinte mindenki fülébe beleégtek, aki a 2000-es években hallgatott zenét. A kaliforniai csapat az elmúlt 26 év alatt sorra szállította az olyan slágereket, mint a She Loves Me Not, Getting Away With Murder, Scars, American Dreams vagy éppen a Kick in the Teeth, kétszer jelölték őket Grammy-díjra és 20 milliónál is több eladott lemezt jegyeznek. A zenekar pedig ebben az évben egy újabb mérföldkőhöz ért és megjelentette 10. Who Do You Trust? című lemezét is. A Papa Roach rajongói idén már a VOLT Fesztiválon kaphattak némi ízelítőt a friss albumból, ezúttal azonban egy teljes Aréna-show várja, hogy megtöltsék új dalokkal és régi slágerekkel.

A Papa Roach ráadásul nem semmi társasággal, a hazai körökben szintén erős rajongóbázissal büszkélkedő Hollywood Undeaddel érkezik, akik a napokban jelentették meg legfrissebb, Already Dead c. számukat.

Ez a turné már régóta esedékes – A rajongók jó ideje kérik, hogy csináljunk egy közös turnét a Hollywood Undead-es srácokkal – tehát megadjuk az embereknek azt, amit akarnak! Európában adtuk a legkedvesebb koncertjeinket, az energia mindig őrületes. Alig várjuk!

– Mondja Jacoby Shaddix, a Papa Roach énekese.

A zenekar a turné bejelentéssel egy időben egy megható akusztikus videót is megjelentet, a Feel Like Home dalukhoz. A videót idén nyáron rögzítették Bologna városközpontjában. A Papa Roach egyébként az előző hónapban egy szívszorító videóüzenetet, egy rajongóról szóló klipet is kihozott a mentális egészség fontosságáról szóló Come Around-hoz. A Who Do You Trust? lemezen található szám videója egy New York-i koncerten forgott és egy nagyon régi, hűséges rajongójuk, Mark Moreno is szerepel benne, aki 2000 óta követi a bandát.

A Papa Roach és a Hollywood Undead március 4-én lép fel a Papp László Budapest Sportarénában a New Beat és a Dürer Kert szervezésében, a VIP jegyekre már mától, a normál belépőkre november 1-től lehet lecsapni, melyek ára 9 és 14 ezer forint között van.