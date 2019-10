Egy nagykanizsai fideszes önkormányzati képviselő buktathatta le a Zala megyei választási csalást

Lapunk is beszámolt arról, hogy október 22-én Polt Péter legfőbb ügyész Arató Gergely (DK) írásbeli kérdésére közölte, hogy jelenleg 13 nyomozás zajlik az önkormányzati választásokkal kapcsolatban; ezek közül az egyik büntetőügy vizsgálati szakaszban van, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság választás rendje elleni bűntett és más cselekmény miatt nyomoz. Két nappal később Jánky Judit, a Zala Megyei Főügyészség helyettes szóvivője az MTI-nek megerősítette: hajléktalanoknak pénzt adtak irataik lemásolásáért Nagykanizsán az önkormányzati választások előtt, és pénzt ígértek nekik a szavazatukért is. Közölte azt is, hogy a Zala megyei rendőrség eddig 14 gyanúsítottat hallgatott ki.

Jánky Judit beszámolójából kiderült, hogy a Magyar Vöröskereszt területi vezetője tette a feljelentést, még szeptemberben, ugyanis a nagykanizsai hajléktalanszállón elszállásoltak adataival igyekeztek ismeretlenek visszaélni.

Az Alfahír az elmúlt napokban több helyi beszámolót is megismert, de beszéltünk az ügyet kirobbantó Szőlősi Mártával is, aki amellett, hogy a Vöröskereszt területi vezetője,

a feljelentés idején fideszes önkormányzati képviselő, illetve képviselőjelölt volt

(októberben azonban elbukta az egyéni választókerületét, és a kompenzációs listáról sem jutott be a nagykanizsai testületbe) - ezek alapján úgy tűnik, hogy egy Nagykanizsa határain túlnyúló ügyben kell nyomozniuk a hatóságoknak.

A konkrét eset egyébként fontos általános tanulsággal is szolgál, ugyanis rámutat egy komoly résre a pajzson.

A fideszes képviselő számára nem volt kérdés

Az történt, hogy több mint egy hónappal az önkormányzati választások előtt, szeptember 8-án, vasárnap arról kezdtek el beszélni a hajléktalanok, hogy a Vöröskereszt által működtetett hajléktalanszálló közelében egy furgonban ismeretlenek 5 ezer forintért begyűjtik a lakcímkártyákat, és lefotózzák a személyigazolványokat, és amennyiben október 13-án elmennek szavazni - az utaztatást az ismeretlenek biztosították volna kisbusszal - akkor további 15 ezer forint járhat a szolgáltatásukért cserébe. Ez a hír nemcsak a városban terjedt, de természetesen tudomást szerzett róla az intézmény vezetése is, így szeptember 10-én Szőlősi Márta megtette a feljelentést a nagykanizsai rendőrkapitányságon, majd az ügy 2 hét múlva, de még a választások előtt, átkerült a megyei főkapitánysághoz.

Szőlősi szerint 20-30 hajléktalan lehet érintett, ugyanakkor ezt a Vöröskeresztnek nehéz megállapítania. A hajléktalanoknál létezik egy olyan gyakorlat, hogy 2-3 lakcímkártyát is rejtegetnek, és a Vöröskereszt nyilvánvaló módon nem tudja leellenőrizni, hogy az adott kártyán szereplő adatok mennyire valósak, aktuálisak. Ha a hajléktalan azt mondja, a lakcímkártyája elveszett, akkor azt a szervezet pótolja. S ha valaki nemcsak éjszakai menedékhelyre érkezik, hanem tulajdonképpen az átmeneti szálló lakója, akkor a hajléktalanszállónak a címe lesz új lakcímkártyáján.

A beszervezett hajléktalanokkal így simán lehet trükközni, átjelentgetni, majd utaztatni a szavazás napján, persze, ha idejekorán nem buknak le.

Azonban a többség nem igazán titkolózott, sok helyen mutogatták az új bejelentett címüket. Forrásaink szerint ezek nem Nagykanizsát érintették, hanem egy másik megyei települést (valószínűsíthető, hogy ezzel az eljárással nem is tudták volna egy megyei jogú városban hatékonyan manipulálni a választásokat, azonban egy kisebb településen sokat érhet pár tucat plusz szavazat).

Információinkat nem tudta megerősíteni Szőlősi, és ezt sem tudta megmondani, hogy melyik szervezet állhat az akció mögött. Ugyanakkor, mint mondta,

nem volt kérdéses számára, hogy egy választási csalás előkészülete zajlik,

és nem volt más lehetősége, mint feljelentést tenni, függetlenül attól, hogy amúgy fideszes jelölt is volt - magyarázta, hozzátéve:

akkor lenne pikáns a történet, ha kiderülne, a Fidesz állna az ügy mögött.

Természetesen azt sem tudta megmondani, hogy a feljelentésével sikerült-e ténylegesen megakadályozni a csalást, ezért megkerestük a Zalai Megyei főügyészséget, és a megyei főkapitányságot is, azonban a nyomozással kapcsolatos érdemi eredményekre legkorábban év végén számíthatunk.

Polt Péter kérte a jelentéseket a parlamenti válaszához

Jánky Judit az Alfahírnek leszögezte, a főügyészség felügyelete mellett zajlik a választás rendje elleni bűntett gyanúja miatti rendőrségi nyomozás, ugyanakkor a bűncselekmény megalapozott gyanúja, illetőleg a büntetőjogi felelősség megállapíthatósága kérdésében még nincs kialakult ügyészi álláspont. Így azzal kapcsolatban sem tudott konkrétummal szolgálni a helyettes szóvivő, hogy a nagykanizsai nyomozás összefüggésben áll-e a Zala megyében a választásokkal kapcsolatban indult további öt rendőrségi eljárással, ugyanakkor kizárni sem tudta azt a jelen állás szerint.

Az is kiderült, hogy Polt Péter legfőbb ügyész soron kívüli kérésére gyűjtötték ki a megyei főügyészségek, hogy a választásokkal kapcsolatban történtek-e feljelentések, rendeltek-e el nyomozást, illetőleg vannak-e folyamatban büntetőeljárások.

Egyelőre a tényleges vizsgálatot folytató megyei főkapitányság sem árult el részleteket, így nem tudtuk meg azt sem, hogy amúgy sikerült-e megakadályozni a választási csalást. A nyomozás érdekeire hivatkozva mindössze annyit árultak el, hogy a Gazdaságvédelmi Alosztály indított eljárást.