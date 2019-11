Dunaújváros: Kálló Gergely válthatja Pintér Tamás polgármestert az Országgyűlésben

Kálló Gergelyt indítja az ellenzék egyéni országgyűlési képviselőjelöltnek a leköszönő Pintér Tamás helyére – jelentették be pénteken Dunaújvárosban. A jobbikos Pintér azért távozik a parlamentből, mert október 13-án magabiztos győzelmet aratott a polgármester-választáson, így a szabályok értelmében összeférhetetlenné vált országgyűlési mandátumával, amit vissza kellett adnia.

Pintér Tamás és Kálló Gergely Béli Balázs

Tekintettel arra, hogy az új polgármester 2018 áprilisában nem listáról, hanem egyéni mandátummal lett parlamenti képviselő, a Jobbik nem állíthat be helyére automatikusan új személyt, hanem Fejér megye 4-es számú választókerületében 2020. február 16-án időközi választást tartanak.

Ezzel a választással kapcsolatban döntött úgy a dunaújvárosi ellenzék, hogy Kálló Gergelyt ültetnék Pintér Tamás helyére.

A sajtótájékoztatón Pintér Tamás azt mondta, feltételként szabta meg hogy olyan személy vegye át helyét az Országgyűlésben, akiről tudja, hogy

hazaszeretetével, tenni akarásával tovább tudja vinni azt az erőt és lelkesedést, amivel eddig ő képviselte a választókerületet.

Kálló Gergelyt közös ellenzéki jelöltként mutatták be, a sajtótájékoztatón képviseltette magát az LMP, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, a DK, a Párbeszéd és Momentum is.

Pintér Tamás szavai szerint az új jelölt olyan ember, akinek már így is sokéves parlamenti tapasztalata van, részt vett törvénymódosító javaslatok kidolgozásában is, de emellett az emberek között is megjelent az utcákon.

A családom folyamatosan szolgált. Édesapám szolgálta a nemzetet mint orvos, édesanyám mint nővér, nagypapám ’56-os harcosként küzdött a nemzetért. Ez a szolgálatkészség engem is kötelezett, és kötelez. Én viszont úgy gondoltam, hogy legjobban szolgálni az embereket, a magyar nemzetet és a magyarokat a politikán keresztül lehet

- fogalmazott magáról Kálló Gergely, aki 2008 óta a Jobbik tagja, 2011 óta a magyar Országgyűlés munkatársa, 2016 óta pedig Pintér Tamás mellett dolgozott.