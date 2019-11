Négy jelöltből választhatják ki az űrállomásra érkező első magyar űrhajóst

Átcsatlakoztatták egy másik modulhoz a Szojuz MSZ-13 űrhajót a Nemzetközi Űrállomáson. Így nézett ki a művelet: Successful relocation! At 11:59pm ET, the Soyuz MS-13 spacecraft was docked to the Poisk module of the @Space_Station. This move frees the port for an uncrewed Soyuz MS-14 spacecraft to execute a second docking attempt Monday night.