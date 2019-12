Olasz harcjárművek kerültek orosz közvetítéssel Szíriába

A Bellingcat nevű brit hátterű portál néhány napja nyomozta ki, hogyan kerültek Szíriába orosz közvetítéssel harcjárművek úgy, hogy közben az Európai Unió embargót tart érvényben Oroszországgal és Szíriával szemben is. Ennek az összefoglalója következik most.

Az Ivecoval itthon is gyakran találkozunk, de az Iveco Lince LMV már teljesen más kategória, mint amit a hazai utakon is megszokhattunk. A Lince (Hiúz) nem egy klasszikus terepjáró, hanem egy házilag készített robbanószerekkel szemben is ellenálló, csapatszállításra is alkalmas, fegyverekkel és különféle páncélzatokkal is felszerelhet terepjáró.

A brit portál legtöbbször nyílt forrásokból dolgozik és kiderítette, hogy a járműveket légi, valamint tengeri úton juttatták el Szíriába. A Russia Today nevű orosz televízió felvételei alapján kiderül, hogy először egy Moszkva melletti repülőtéren állomásoztak a járművek, majd pedig a szíriai orosz légibázison, Hmejmímben fedezték fel őket.

Egy Boszporuszt rendszeresen figyelő YouTube csatorna felvételein is fellelhetők az Ivecok, mégpedig ahogyan átszállítják őket az orosz Fekete-tengeri Flotta Orsk és Saratov nevű hajóin. Néhányat közülük a tartuszi orosz bázison is lefényképeztek.

Az egyik jármű orosz rendszáma is látható Tartuszban, majd ugyanez a jármű tűnik fel a Szíriai Arab Hadsereg egyik legütőképesebb alakulatánál, a Tigriseknél. A járművek különböző nyílt, - akár a szír kormányerők által készített - felvételekein is megtalálhatók.

Így kiszúrták őket Aleppóban, vagy a Sivatagi Sólymok alakulatnál Rakka közelében. De a világhírű Palmüra ókori városának visszavétele során készült felvételeken is megtalálhatók az Ivecok. A hadműveletben a Sivatagi Sólymok és a Hezbollah is részt vett.

A videót egyébként a SANA hivatalos szír állami hírügynökség hozta nyilvánosságra.

Az Oroszországgal szembeni uniós szankciókat egyébként rendre megújítják a tagállamok 2014 óta. A legutóbb megújított szabályzat 2020. július 31-ig van érvényben, és kifejezetten tiltja a harcjárművek értékesítését.