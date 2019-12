Több riválist is kaphat az ellenzék által támogatott dunaújvárosi jelölt az időközi választáson

Információink szerint független jelöltként indul a február 16-ai dunaújvárosi időközi országgyűlési képviselő-választáson Dunaújváros jegyzője. Sürü Renátát még az előző, fideszes városvezetés nevezte ki jegyzőnek 2014-ben. Munkáját azután is megtarthatta, hogy az októberi önkormányzati választáson a Fidesz súlyos vereséget szenvedett a városban, mind a 10 egyéni körzetben az ellenzéki politikusokból álló Rajta Újváros! jelöltjei nyertek, a polgármester pedig Pintér Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője lett. Pintér 2018-ban egyéniben is győzni tudott a dunaújvárosi választókörzetben, a polgármesteri és az országgyűlési képviselői tisztség azonban összeegyeztethetetlen, utóbbiról lemondott, ezért kell most időközi választást tartani.

A választásra nincs hiány jelöltekből. Úgy tudjuk, hogy a jegyző asszonyon kívül függetlenként indul Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere, de jelöltet kíván állítani a Munkáspárt, a Mi Hazánk Mozgalom, a Tempo Párt, és a Nemzeti Zöld koalíció is. Az MSZP, a Párbeszéd, a Jobbik, a Momentum, a DK és az LMP pedig az önkormányzati választáshoz hasonlóan most is közös jelölt mögött áll Kálló Gergely személyében. Kálló Pintér Tamás közvetlen munkatársa, jelenleg a polgármester kabinetfőnökeként dolgozik. Az induláshoz szükséges ajánlásokat egy nap alatt össze is gyűjtötte.

Dunaújváros térségében az ellenzék jelöltje adta le elsőként az ajánlásokat az időközi választásra Kálló Gergely, az ellenzék által támogatott országgyűlési képviselőjelölt alig pár óra alatt gyűjtötte össze az induláshoz szükséges ajánlásokat, melyeket a mai napon a helyi választási irodában le is adtak. Tudomásunk szerint más jelölt még nem kopogtatott az iroda ajtaján. - olvasható a Jobbik közleményében.

Az indulók közül feltűnően hiányzik a Fidesz. A kormánypárt idáig jelölőszervezetként sem vétette magát nyilvántartásba. Dorkota Lajos, a párt választókerületi elnöke két hete a Népszavának úgy nyilatkozott: a párt eddig nem elemezte az őszi dunaújvárosi kudarc okait, de azt ígérte, néhány nap múlva megnevezik jelöltjüket, ez azóta sem történt meg.

A hivatalban lévő jegyző indulása a választáson szinte precedens nélküli. Sürü Renáta munkájával kapcsolatban egyébként bőven merültek fel aggályok az elmúlt időszakban. Az önkormányzat alakuló ülését például gyakorlatilag meg kellett ismételni, mert a Kormányhivatal egy sor szabálytalanságot talált. Mivel a Közgyűlés törvényességéért a jegyző felel, még a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Dunaújvárosi Hírlap is úgy fogalmazott:

Az önkormányzati törvényben foglaltak szerint a jegyzőnek jelezni kell a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha döntésük, működésük jogszabálysértő. Ugyanezen törvény szerint a jegyzőnek gondoskodnia kellett volna arról is, hogy ez ne fordulhasson elő. A jegyző ezen jogszabályban előírt feladatának nem tett eleget, ezért hivatali kötelezettségét vétkesen megszegte – áll a törvényességi felhívásban.

Kálló Gergely azt mondja: a választás után bizalmat szavaztak a jegyzőnek, ez is a Fideszt cáfolja, akik azt akarják az új vezetésre húzni, hogy politikai tisztogatás történt a városházán. Az azonban tény, hogy a jegyző asszony több alkalommal sem tudta biztosítani a törvényességet. Annak tudatában, hogy Sürü Renáta elindul a Rajta Újváros megválasztott képviselői és polgármestere által támogatott jelölt ellen, csak remélni lehet, hogy szakmai mulasztásai nem szándékosak voltak.

Vendégszerzőnktől