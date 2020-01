A leendő osztrák kormánypártok megegyeztek a „politikai házasságtörés” szabályairól

Csütörtök délután mutatta be Sebastian Kurz, az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnöke és Werner Kogler, a Zöldek elnöke a több mint 300 oldalas kormányprogramjukat. A két párt alkotta kormánynak tíz néppárti és három, a Zöldek által delegált minisztere lesz.

Kurz bejelentette: megállapodtak a Zöldekkel Megállapodott a kormányalakításról a konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) és a Zöldek - jelentette be szerda este Sebastian Kurz, az ÖVP listavezetője, volt kancellár. Sikerült eredményt elérnünk a koalíciós tárgyalásokon; sikerült áttörést elérnünk és megegyeznünk a tartalmi kérdésekben - mondta Kurz.

Az ÖVP és a Zöldek koalíciós tárgyalásainak egyik sarkalatos pontja volt a migráció kezelésének kérdése. A kormányprogram bejelentése után Sebastian Kurz fontos feladatnak nevezte az illegális bevándorlás elleni harcot, az osztrákok identitásának megőrzését, a lakosság biztonságának garantálását, továbbá a klímaváltozás elleni küzdelmet is.

Taktikus megállapodás született

A 324 oldalas kormányprogram kapcsán azt osztrák sajtóban nagy figyelmet kapott az a rész, amely szerint egy menekültválság (migrációs vészhelyzet) esetén az Osztrák Néppártnak nem kell a Zöldekkel egyetértésben cselekednie.

A két párt különböző törvényjavaslatokat tehet, amelyek akkor is érvényesülhetnek, ha nem egyformán szavaznak róla. Azaz, például a határvédelmi intézkedések ügyében az ÖVP összeszavazhat korábbi koalíciós partnerével, az Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ) a Zöldek ellenében. Az Österreich osztrák lap szerint ez a „vészhelyzeti terv” nem butaság, ha ugyanis egy migrációs vészhelyzetben nem értenek egyet a kormánypártok, akkor a koalíciónak nem kell okvetlenül szétszakadnia, megoldhatják egy „politikai házasságtöréssel”.

A Zöldek számára a bónusz az, hogy ezzel a nyitott határokat és a „refugees welcome” elvét követő (bevándorláspárti - Alfahír) híveikhez is hűek lehetnek. Azt több osztrák lap is kiemelte, hogy a Zöldek a migrációs ügyekben meglepően sok engedményt tettek az Osztrák Néppártnak.

Vannak csalódott és elégedetlen hangok is

Ennek nem is mindenki örül. Szintén az Österreich számolt be arról, hogy a Zöldek ifjúsági szervezete, a Grüne Jugend rasszizmussal vádolta meg Sebastian Kurzot, amiért az illegális migráció elleni harcról és a határok védelméről beszél. Az ifjúsági szervezet által terjesztett Facebook-poszt szerint nem a határokat kell védeni, hanem a menekülteket.

Az Osztrák Szabadságpárt is elégedetlen a koalíciós megállapodással. A Der Standard azt írta: Norbert Hofer, az FPÖ elnöke hibának nevezte, hogy migrációs vészhelyzet esetén a koalíció tagjai külön utakon járhatnak. A politikus szerint a Willkommenskulturt támogató Zöldek 2015-ben már bizonyították a felelőtlenségüket.

„A kormányzati felelősséghez hozzátartozik az is, hogy nehéz időszakokban az ország érdekében kell cselekedni”

- fogalmazott Hofer.

A széndioxid-adó elsikkadt

A Die Presse arra hívta fel a figyelmet, hogy nem szerepel a kormányprogramban a számos szakértő által követelt széndioxid-adó. A két párt csak abban állapodott meg, hogy a következő két évben egy munkacsoport foglalkozzon a széndioxid-kibocsátás megadóztatásának kérdésével. August Wöginger, az ÖVP frakcióvezetője és egyik főtárgyalója péntek reggel az Ö1 rádiónak azt mondta: Werner Kogler zöldpárti elnök is úgy fogalmazott, még a Nobel-díjasoknak sincs kész megoldása erre a problémára, szóval legitim döntés, hogy időt hagynak maguknak.

Wöginger szerint a prioritás most az, hogy összerakjanak egy olyan költségvetést, amelyben érvényesülnek az ÖVP által ígért adócsökkentések. Arra a kérdésre, hogy az ÖVP számára mely kompromisszumok voltak fájdalmasak, Wöginger azt mondta:

„a múltban gyakran voltak olyan kormányprogramok, amelyekben a legkisebb közös nevezőt keresték, most azonban olyan kormányprogramunk van, amely egyértelműen tükrözi, miért áll ki a két párt.”

Hozzátette: senki sem vitatja, hogy a Zöldek által képviselt klímakérdés fontos, az ÖVP számára pedig az volt prioritás, hogy folytassák az adóreformot, illetve a szigorú migrációs politikát.

Az ÖVP elnöksége egyhangúlag rábólintott a kormányprogramra

Péntektől kezdve indult el a döntési folyamat a kormánykoalíció programjáról. A Zöldek Salzburgban gyűlnek össze, pénteken a kibővített országos elnökség, szombaton pedig a kongresszus dönt a megállapodásról. Az ÖVP országos elnökségének péntek délelőtti bécsi ülése inkább csak szimbolikus, az APA hírügynökség értesülései szerint az ÖVP tartományi vezetői elégedettek a programmal.

Péntek kora délután Sebastian Kurz a sajtónak bejelentette, hogy az ÖVP elnöksége egyhangúlag támogatta a koalíciós megállapodást, és hivatalosan is bemutatta a kormány néppárti tagjait. Több nevet már korábban is megerősített a sajtónak, az eddigi értesülésekhez képest nincs meglepetés a névsorban, többen már az ÖVP-FPÖ kormányban is miniszterek voltak.

A migrációs vészhelyzetről szóló kitételre vonatkozó újságírói kérdésre Kurz azt mondta: a megállapodás migrációról szóló fejezete nagyon jól sikerült, hiszen lehetővé teszi, hogy vészhelyzet esetén is konzekvens migrációs politikát folytathasson a kormány. Megjegyezte: Ausztria már így is aránytalanul nagy mértékben járult hozzá a teherviseléshez.

„Élni és élni hagyni”

A Kronen Zeitung elemzésében azt emelte ki, hogy a második világháború óta csak az ÖVP, az SPÖ (szociáldemokraták) és az FPÖ volt kormányon.

Pamela Rendi-Wagner SPÖ-elnök szerint a koalíciós megállapodás egy ÖVP-program, némi zöld álcázással. Jörg Leichtfried frakcióvezető-helyettes megfogalmazása szerint a megállapodás az ÖVP kezébe adja a köztársaság kulcsát.

A Néppárt és a Zöldek a bevándorlás, illetve a menekültügy témájában több szimbolikus döntést is hoztak: „a fejkendőtilalom nem kerül semmibe, és a veszélyes menedékkérők őrizetbe vétele sem kerül túl sokba, de mindkettő keserű pirula a Zöldeknek”. A Kronen Zeitung is kiemelte, hogy a széndioxid-adó ügye kissé homályos maradt. Az ÖVP azt hirdette, hogy ne legyenek új adók, a repülőjegyek viszont drágábbak lesznek, igaz, az formálisan nem új adónem. „A munkacsoport létrehozása a klímavédelmi kérdésekben tipikusan osztrák megoldás” - tette hozzá a lap. A Kronen Zeitung szerint az új koalícióját az „Élni és élni hagyni” mottó jellemzi.