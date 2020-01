Kormányzati zéró tolerancia a győri gyilkosságok után: nem kerülhetnek feltételes szabadságra a támadók

Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-oldalán számolt be a győri kettős gyermekgyilkosságról készült jelentés megállapításairól. A tárcavezető további szigorításokat helyezett kilátásba, ugyanakkor világos politikai üzenettel is szolgált: a megállapítása szerint migrációt támogató Isztambuli Egyezménynek nincs köze a kapcsolati (családon belüli) erőszakhoz, ezért a kormányzat azt nem is fogja ratifikálni.

Mindenesetre a nagy port kavaró győri tragédiából a kormányzat a következő tanulságokat vonta le:

Zéró tolerancia az erőszakkal szemben.

Aki más életére tör, azt ne lehessen feltételes szabadságra bocsátani! Tavasszal szigorítjuk a feltételes szabadságra bocsátás szabályait.

Meg kell vizsgálni azt is, hogy a bíróságok megfelelő szigorral lépnek-e fel az élet elleni bűncselekmények esetében. Érvényesül-e a középmérték szabálya a büntetések kiszabásánál?

A bírói joggyakorlat felülvizsgálatát kezdeményezzük a szülői felügyelet és kapcsolattartás, valamint a gyermekelhelyezés tekintetében is.

A gyermekvédelmi jelzőrendszer működését is felül kell vizsgálni mindezzel összefüggésben.

2020 az áldozatsegítés éve az IM-ben. Megduplázzuk az Áldozatsegítő Központok kapacitásait, erre idén 600 millió forintot költünk.

Emlékezetes, a gyermekeivel, majd később saját magával végző férfi azután használhatta ki a láthatási jogot, hogy a bíróság, az orvosszakértői véleményre alapozva, azt jóváhagyta.

Beszámoltunk arról is, hogy a brutális megvert hatgyermekes Orosz Bernadett karácsony előtt nyílt levélben fordult az Igazságügyi Minisztériumhoz, jelezve, hogy az ügyében több szabálytalanságot is elkövettek a hatóságok, így például azóta sem vizsgálta meg a nőt igazságügyi orvosszakértő. Orosz Bernadettnek a személyes biztonság biztosítása helyett a tárca akkor pszichológust és érzelmi segítséget javasolt, és nem volt válaszuk arra, hogy miért lehet még mindig szabadlábon a támadó.

Arról pedig ebben a cikkünkben írtunk, hogy a győri tragédiával kapcsolatban a jobbikos Varga-Damm Andrea is egyeztetéseket kezdett a kormányzattal, hogy szigorítsanak a szabályokon (ezt a törekvést civil szervezetek és aktivisták is támogatták):

Nem lehet mérlegelni a győri gyermekgyilkosságok után - nyitottnak tűnik erre a kormányzat is A győri kettős gyermekgyilkosságot követően Novák Katalin családügyekért felelős államtitkár is nyitottnak mutatkozik a szabályrendszer szigorítására, hogy a bántalmazók eltávolíthatók legyenek a család közeléből. Az államtitkár Varga-Damm Andrea jobbikos képviselővel osztotta meg, hogy tudatában van a rendszer hiányosságának, nem véletlen, hogy a győrihez hasonló tragédiák bekövetkezhetnek, ezért megvizsgálják a lehetőségeket, hogyan tudnának úgy változtatni a jogszabályokon, hogy az ilyen tragédiák megelőzhetők legyenek.

Mindenesetre úgy tűnik, az IM-nél is érzékelik, hogy nem működik jól a rendszer.