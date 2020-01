Simonka-per: védhetetlen mennyiségű lopásról tárgyal a bíróság, a fideszes politikus mégis nyugodt

Magabiztosnak tűnik Simonka György fideszes parlamenti képviselő, ellenére annak, hogy az ügyészség uniós és hazai költségvetési források jogtalan megszerzése miatt közel egy évtizedes fegyházbüntetéssel fenyegeti. A fideszes képviselő és kiterjedt vállalkozói, valamint szakértői köre ellen tavaly emeltek vádat bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt.

A Fidesz országgyűlési képviselőjére vagyonelkobzás, valamint nyolc és fél év szabadságvesztés várhat, de a politikus ártatlannak tartja magát és biztos abban, hogy fel fogják menteni.

A vádirat szerint Simonka György és a perben érintett további 32 vádlott egy olyan bűnszervezetet hozott létre, melynek során vissza nem térítendő állami és uniós támogatások ellopásával 1,4 milliárd forintos kárt okoztak. Simonka a harmadrendű vádlott, első és második helyen két, egykor szintén Simonka-érdekeltségben álló cég (Magyar Termés TÉSZ Kft. és Paprikakert TÉSZ Kft.) vezetői állnak.

A Fővárosi Törvényszéken kedden kezdődött meg az előkészítő ülés, melyen megjelent Simonka György is: az ügy méreteit jól jellemzi, hogy a vádlottak három sort töltöttek meg a tárgyalóteremben, míg az őket védő ügyvédek négyet.

33 vádlottja van a pernek Harmati András/Alfahír

Az előkészítő ülésen a vádlottaknak lehetőségük van elfogadni a vádat, és ezzel elállni a tárgyaláshoz való jogtól. Ebben az esetben már a tárgyalás előtt véget érhetne a per, de Simonka esetében egyértelmű, hogy nem fog feltett kézzel rácsok mögé kerülni. Abból viszont még baja lehet, ha mások elismerik a bűnösségüket, miközben rá terhelő vallomást tettek.

Mindent Simonka mozgatott

A vád ismertetése során visszatérően, valamennyi vádlott esetében megjelent Simonka György szerepe, a nyomozati anyag szerint a milliárdos lopás főszervezetője, koordinátora, az utasításokat kiadó és a stratégiákat kidolgozó személy a fideszes politikus volt. A rendszer a hozzá való lojalitástól függött, a résztvevők pontosan kiosztott szerepeket láttak el a bűnszervezetben.

A hatósági eljárások megindítása után a szervezet védekezési stratégiái további bűncselekményekkel jártak: többek között vesztegetések és hamis tanúzások segítették volna a menekülést, de sor került bizonyítékok eltüntetésére is:

a vád szerint számítógépes merevlemezeket semmisítettek meg, valamint terhelő dokumentumokat égettek el.

Az ügy ismertetése során hosszasan sorolták, hogy a bűnszervezet hogyan, hány tételben, a 33 vádlott között milyen megosztásban és mekkora értékben követett el költségvetési csalást, jellemzően olyan beszerzésekkel, melyekre nagyobb támogatást vettek fel, mint amennyi kiadásuk valójában volt. A különbözetet a vádlottak elosztották egymás között, a kár megközelíti a másfél milliárd forintot.

A keddi ülés szerdán és csütörtökön folytatódik. A törvényszéken tartott sajtótájékoztató szerint egy

"nem mindennapi, kiemelt jelentőségű ügyről van szó",

ezért háromfős büntetőtanács jár el az ügyben. Elmondták, hogy a nyomozati iratok mintegy 70 ezer oldalt tesznek ki, a bíróság 35 tanút tervez meghallgatni, további 33 fő pedig írásban nyilatkozhat.

Simonka György a bíróság épületében újságírók előtt arról beszélt, ártatlannak tartja magát és bízik az igazságszolgáltatásban. Mint mondta, az iratokat megvizsgálva "nem találnak olyan kapcsolódási pontokat" az ügyben, ami a bűnösségét bizonyíthatná. A fideszes politikus szerint most az a legfontosabb, hogy benyújtsák a védelmi indítványokat.

Harmati András/Alfahír

A 2018-ban újabb parlamenti mandátumhoz jutó Simonka György nyíltan áldozatnak tekinti magát, magabiztosságát pedig az is mutatja, hogy nem csupán a sajtónak nyilatkozott, valamint a tárgyaláson készült kép- és hangfelvételek közzétételéhez járult hozzá, de az előkészítő ülésen egy váratlan bejelentést is tett: tanúnak idéztette be Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőt és Bod Tamás újságírót, miután észrevette, hogy részt vesznek az ülésen. Simonka ezzel valószínűleg azt akarta elérni, hogy tanúkként ne vehessenek majd részt a későbbi tárgyalásokon.