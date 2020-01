A Közlekedő Tömeg szerint ne nevezzék át az Árpád hídi megállót Göncz Árpád városközpontra

A Közlekedő Tömeg ellenzi az újabb átnevezést, mely során az Árpád híd metróállomás nevét Göncz Árápád városközpontra cserélnék, és azt kéri az érintettektől, hogy a bevezetés előtt álljanak el az ötlettől - írta az Egyesült a Facebook-oldalán.

Felidézték, Budapest csomópontjainak neve az elmúlt időszakban egyfajta sajátos játszótérré alakult: "Ferencváros vasútállomás - Málenkij Robot emlékhely, Szent Gellért tér - Műegyetem M, Semmelweis Klinikák M... És a lista nem ér véget".

Mint írták, a különböző átnevezésektől, hozzátoldásoktól, kezelhetetlenül hosszú megállónevektől egyáltalán nem lesz egyszerűbb a tájékozódás.

"Joggal merül fel a kérdés: milyen városközpont az, amelyik 4 kilométerre van a város tényleges központjától? Milyen félreértésekhez vezethet ez angolul?"

- vetik fel.

A Közlekedő Tömeg szerint kifejezetten zavaró, hogy (sokszor pusztán politikai indíttatásból) évente többször, több csomópont neve is megváltozik. "Kétségtelenül vannak szerencsétlen megállónevek, csomóponti elnevezések, amiket össze kellene gyűjteni, és egy csomagban megváltoztatni. Viszont amikor az is fél évbe telik, hogy a városban lévő térképek utólagosan lekövessék az M3 metrópótlás következő fázisát, ezek a zavaró, ad-hoc átnevezések pazarlóak és indokolatlan többletmunkát rónak az egyébként is leterhelt közlekedési dolgozókra" - hangsúlyozta az Egyesület.