Orbán Viktor: ez volt a legsikeresebb 10 év az elmúlt 100 évben, de okunk van az aggodalomra

Orbán Viktor megtartotta 22. évértékelőjét vasárnap, az 58 perces beszédben kitért az eddigi sikereire, a klímaváltozás elleni akciótervére, de a baljós árnyakról is szót ejtett.

A miniszterelnök bevezetésként némi történelmi leckével is szolgált. Először Trianon kapcsán jutott arra a következtetésre, hogy a hazánk sírját megásó ellenségeink megszűntek - itt Csehszlovákiát, Jugoszláviát és Szovjetuniót nevesítette -, és 100 év elteltével a sírásók utódjaival már jó a kapcsolat.

Feloldotta a Fidesz közvetlen, személyi kapcsolatát a Kádár-rendszerrel is, amikor úgy festette le az elmúlt 100 évet, melyben összehúztuk magunkat, és berendezkedtünk a túlélésre.

Orbán Viktor úgy látja, ebben egy mondat segített nekik/nekünk: hiszek egy hazában.

A 100 éves évforduló mellett kitért a 10 éves évfordulóra is. Már egy évtizede, hogy véget vetettek az emberek a "szocialista rémkormányzásnak". Megfigyelése szerint minden sikertörténet a nemzeti önbecsülés megerősítésével kezdődik - ezt a bonmot azért emeltem ki, mert példaként Boris Johnsont és Donald Trumpot nevezte meg.



Elmondta azt is, hogy véleménye szerint felszámolták az ingyen élést is hazánkban.

A pozitív blokkba tartozik még, hogy a héten "egész Európa azt olvashatja, hogy a magyar gazdaság nőtt a leggyorsabban az egész kontinensen".

Megfejtette azt is, hogy mi a pontos megnevezése a jelenlegi magyar rendszernek: "nemzeti konzultációra épülő kormányzásnak hívják ezt".

Kiderült, hogy a Fidesz-elnök szerint nincs olyan, hogy liberális (ez mondjuk kínos, hiszen 1999-ig a Liberális Internacionálé alelnöke volt Orbán Viktor): "a liberális, az diplomás kommunista."

Beszélt Soros Györgyről is, akivel kapcsolatban elárulta, hogy

saját szemével látta,

hogy háromszor akarta kirabolni az országot.

Először, amikor a '90-es évek elején fel akarta vásárolni a magyar államadósságot, de azt Antall József nem engedte neki, majd köszönettel illette Horn Gyulát is, aki 1994-ben akadályozta meg, hogy Soros György felvásárolja az OTP Bankot, 2015-ben pedig hozta a migránsok százezreit, és a betelepítést, és a Soros-tervet.



Az új nemzeti konzultáció kapcsán sok újdonság nincs, lesz benne börtönbiznisz, meg Gyöngyöspata. Utóbbi kapcsán megjegyezte, szívügye a küzdelem a szegénység ellen, illetve nem lehet sem bélyeg, sem pedig előny valakinek a származása.

"Az utolsó 10 évünk volt a legsikeresebb 10 az elmúlt 100 évünk történetéből"

- rángatta vissza Orbán Viktor a hallgatóságát a rögvalóságba. A korábban már ismertetett gazdasági adatok felolvasása után kitért a hadseregünk szerepére is. "Mindenki láthatja, a magyar honvédség visszatért" - fogalmazott, majd arra kérte az embereket, hogy a pártrendezvényeken kívül, hívják meg mindenhova a katonákat. "Legyen úgy, mint régen volt" - fogalmazott.

MTI/Szigetváry Zsolt

Aztán érkezett a mélyütés, ugyanis "okunk van az aggodalomra", kifejezetten veszélyes éveket lát, beleértve a 2020-ast is. Fenyeget a klímaváltozás, a demográfiai hanyatlás, és a baljós árnyak az európai gazdaság felett.

A kormány meg is alkotta a klímavédelmi akciótervet:

2030-ra a Magyarországon előállított energia 90 százaléka karbonsemleges lesz,

július 1-gyel megkezdik az illegális hulladéktelepek felszámolását,

betiltják az egyszer használatos műanyagokat, visszaváltható palackok lesznek helyette,

megvédik a folyóinkat az ide érkező hulladéktól,

szigorúan fellépnek a multikkal szemben a klímavédelem érdekében,

32 milliárd forintból támogatják a kkv-k megújuló energia projektjeit,

minden újszülött után 10 fát ültetnek,

a következő 10 évben meghatszorozzák a napenergiát,

támogatják fogjuk "az olcsó" elektromos autókat,

a városokban csak elektromos autóbuszokat állítanak ezután szolgálatba,

bevezetik a zöldállamkötvényt, amiből csak klímabarát célokra költhet a kormány.

Bár jól sikerült a családvédelmi akcióterv,

"a magyar továbbra is veszélyeztetett fajta",

és a remélt gyerekeknek még mindig csak a 70 százaléka születik meg.

A kormányfő elmerengett azon is, hogy hazánk tudja-e magát függetleníteni a várható nyugat-európai válságtól, mivel az előállított termékeink 85 százalékát nyugaton értékesítjük. Érdekes, de erre a fontos kérdésre nem kaptunk választ.

Gondolt azokra a keresztény polgárokra is, akik szeretik az olcsó poénokat, amikor az ellenzékről a beszéde végén úgy beszélt, mint akiken

"alul kisnyilas gatya, felül közös mellény, rajta szivárványszínű kitűző"

van.

Egyébként pedig nagy próbatételekre kell készülnünk, de Orbán Viktornak erre is van javaslata: ne találjanak minket üres kamrával, és szárazon tartott puskapor nélkül!