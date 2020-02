Vasakarattal: a Modern Városok Program betartásának kisajtolását ígéri Kálló

Elsősorban a helyiek hangja szeretne lenni az Országgyűlésben a Dunaújváros és térsége időközi választásán bizalmat kapott Kálló Gergely. A Jobbik-frakció új tagja „vasakarattal” kíván küzdeni a korkedvezményes nyugdíj visszaállításáért, de szívügyében, az ifjúságpolitikában is fel fog szólalni.

Az időközi országgyűlési választáson 29 százalékos részvétel mellett 56 százalékos győzelmet aratott. Elemezzük ezt a két számot!

A részvételi arány alacsony, de ennek is két oka van. Az időközi választásokon a részvételi arány jellemzően alacsony, mert nincs meg az az országos felhajtóerő, a politika nem folyik a csapokból, a híradók nem arról szólnak, hogy mi a tétje egy választásnak. A másik oka az, hogy

a fideszesek elbizonytalanodtak.

Az önkormányzati kampányban folyamatosan azt hallották, hogy ellenzéki győzelem esetén csődbe megy a város, migránsok ezrei fognak jönni, de száz nap elteltével egy stabil, jó városvezetéssel találkoznak, gazdaságilag rendbe tett költségvetéssel, tehát mégsem a propaganda vált valóra.

Az 56 százalékos győzelem viszont abszolút többség,

A jelenlegi választási rendszer szerint ez kétharmad lenne a parlamentben. Ezúton is nagyon szépen köszönöm az ellenzéki szavazóknak, hogy egységesen elmentek választani. A nagy arányú győzelem ellenére viszont mégsem dőlhetünk hátra, dolgozni kell. 2022-re a Fidesz egész biztosan össze fogja magát szedni. Úgy kell dolgoznom, hogy akik bizalmat szavaztak nekem, azoknak is rászolgáljak a bizalmára, és azokat, akik nem, meggyőzzem őket, hogy érdemes rám szavazni.

A többi jelölt mit reagált a választás után?

Molnár Tibor egy Facebook-kommentben megköszönte a versenyt, aznap este viszont több mint százötven nem fogadott hívásom volt, még nem értem a végére. A többiektől semmilyen reakció nem érkezett. Én viszont ezúton is köszönöm, hogy ha nem is sikerült mindenkinek pozitív kampányt folytatni, legalább megpróbálták azt.

A falig és azon túl

A parlamenti pályafutása nem most kezdődött, korábban a Ház fenegyerekeként is ismert Novák Elődnek volt az asszisztense. Ön is használni fogja azt a stílust az üléseken?

Azt tudom ígérni, amit a kampány során is ígértem: nem kívánok országos politikus lenni, nem kívánok állandóan országos témákkal foglalkozni. Vannak erre alkalmas politikusok – például Jakab Péter –, akik nagyon jól csinálják ezt. Viszont

a helyiek érdekeit úgy fogom képviselni, ahogy azt a helyzet megkívánja.

Ha kell, akkor normális felszólalásban, ha pedig el kell menni a falig vagy azon túl is, akkor megteszem az érdekükben.

Még akkor is, ha Kövér László megbünteti?

Még akkor is!

Jelenleg mi a legfontosabb a Dunaújvárosban és térségében élők számára?

Az első és legfontosabb dolognak azt szánjuk, hogy a Modern Városok Program keretében

beígért dolgokat számonkérjük és kisajtoljuk a kormányzatból.

Ilyen az e-mobilitás második üteme, az elektromos buszok beszerzése és a Baracsi úti arborétum fejlesztése. Ez körülbelül 3,5 milliárd forintos ígéret, amire szerződésünk van. A három elemből kettő a környezetvédelemről szól, tekintve hogy ha rossz minőségű levegőről beszélünk, akkor Dunaújváros és környéke a híradókban az elsők között van említve.

Ezek a fejlesztések konkrétan mit jelentenek?

A dunaújvárosi buszpark nagyon régi, több mint 30 éves buszok állnak szolgálatban, ami balesetveszélyes, a levegő minősége pedig radikálisan javulna, ha elektromos buszokat tudnánk csatasorba állítani. Az e-mobilitás kérdésében a fiatalokat tudatosan nevelnénk a környezet védelmére. Van benne e-ház építési projekt, elektromos autók beszerzésének projektje is. Az arborétum bővítése a turizmus fejlesztését szolgálja. Ez csak kis, de fontos lépés, hogy vonzóbbá tegyük akár Dunaújvárost, akár a térséget.

Egy nap a Vasműben kettőnek számít

Kampányában mégis az egyik leghangsúlyosabb téma egy országos téma volt, a korkedvezményes nyugdíj ügye.

Ezzel kapcsolatban nem kell feltalálnunk a spanyol viaszt. Szakszervezetek, érdekképviseleti szervezetek kidolgoztak egy olyan rendszert, ami a korábbi rendszer hibáit kiküszöböli, de mégis a dolgozók érdekeit szolgálja. Dunaújváros és környéke egy ipari körzet. Sok gyár, sok nagyvállalat volt a környéken. Szoktuk volt mondani, hogy aki egy napot a Vasműben dolgozik, az kettőnek számít. Tehát meg kell adni azokat a lehetőségeket, hogy ha komoly vizsgálatokkal alátámasztva fennáll a rossz egészségi állapot, akkor az illető élhessen a korábbi nyugdíjba meneteli lehetőséggel. Ahhoz is ragaszkodni kell, hogy ennek hátterét a gyárak teremtsék meg járulékok formájában. Tehát ez ne kerüljön semmibe az államnak. Ugyanakkor meg kell szüntetni a régi rendszer azon állapotát, hogy voltak, akik visszaéltek ezzel a lehetőséggel.

Lát-e esélyt arra, hogy a fideszesek legalább megfontolják ezt a javaslatot?

A politikában egy dolog biztos: hogy semmi sem biztos. Azt itt el kell mondanom, hogy ez nem lesz rövid távú dolog. Hosszú távon kell küzdeni érte, egyeztetni kell a szakszervezetekkel, a kormányzattal, és

egy olyan munkaanyagot kell letenni az asztalra, ami meggyőzi őket arról, hogy ennek a nyugdíjazási rendszernek van létjogosultsága.

Jelenleg ötből három férfi nem éri meg a nyugdíjkorhatárt, ami katasztrofális szám, ezen változtatni kell. Ennek egyik eleme legyen a korkedvezményes nyugdíj, a másik pedig a Férfiak 40+, vagyis az, hogy negyven ledolgozott év után ők is nyugdíjba mehessenek. Ez a kettő nem zárja ki egymást.

Az utóbbi hónapokban bejárta az országos sajtót a Dunaferr ügye. Elbocsátásokról volt szó, illetve manapság az elhúzódó bértárgyalásokról hallani.

Szerencsére az már biztos, hogy a korábban elmondott háromszáz fős elbocsátás nem valósul meg. Ezt betudom annak, hogy a szakszervezetek nagyon jól tudtak küzdeni az érdekeikért, nagyon jól tudtak kiállni a dolgozókért. Itt köszönöm meg nekik, hogy ilyen karcosan, ilyen vasakarattal tudtak harcolni. Jelenleg nincsen szó leépítésről, bérfejlesztésről van szó, aminek szintén örülnünk kell. Ugyanakkor én azt mondom, az államnak mindenképp be kell szállnia a Vasműbe. A reprivatizációnak én semmilyen politikai és gazdasági feltételét nem látom. Az viszont nagyon

jó lenne, ha az állam valamilyen szinten beszállna azokba a környezetvédelmi fejlesztésekbe, amelyeket a Vasműnek meg kell tennie a tisztább levegő érdekében.

Ezek milliárdos tételek, és ha az állam segítené, de feltételhez kötné ezt a fejlesztést, az nagyon jó lenne. A feltétel pedig az lenne, hogy azt az összeget, amit a beruházásra költenek helyettük, bérfejlesztésre fordítsák.

Vasakarattal a fiatalokért

Milyen egyéb témákkal fog még foglalkozni a Jobbik-frakció tagjaként?

A helyiek hangja szeretnék lenni, sok olyan dolog van a térségben, ami megoldásra vár. Pusztaszabolcsnak az alul- vagy felüljáró építése, ugyanis a vasút szinte kettéválasztja a települést, és a pusztaszabolcsiak sok időt töltenek azzal, hogy várják, elmenjen a vonat. Általánosságban lehet arról beszélni, hogy a körzetben rossz állapotban vannak az utak, a járdák, erre is forrásokat kell találni, illetve a kormányzatot nyomás alá kell helyezni, hogy erre forrásokat biztosítson. Vannak apróbb problémák is, például a kulcsi általános iskola kérdése. Kulcs egy szerencsésebb település, folyamatosan bővül a lakosság, de az iskola már nem bírja el a sok kisgyereket. Vesszőparipám pedig a dunaújvárosi Arany János Általános Iskola. Ha egy pár milliméter csapadék leesik, akkor már hömpölygő víz folyik az iskolásokra, továbbá nem ritka a téli időszakban, hogy kiskabátban kell tanulni. Ezeket a kérdéseket fel kell karolnom, és vasakarattal kell képviselnie az Országgyűlésben.

Országos szintű ügyekben milyen szakpolitikai témában lesz aktív, „vasakaratos” az elkövetkező két évben?

Természetesen a szívügyem az az ifjúság. Én sem vagyok egy vén csataló, és a politikába is a Jobbik Ifjúsági Tagozaton keresztül kerültem be. Nagyon fájó, hogy

Dunaújvárosban és a körzetben azt tapasztalom, hogy fiatalok százai, országosan pedig százezrei keresik a boldogulást külföldön.

Ez nagyon rossz folyamat mind gazdaságilag, mind társadalmilag. Nagyszülők maradnak egyedül, csak Skype-on keresztül láthatják az unokáikat, de érezzük a munkaerőhiányt is. Biztos vagyok benne, hogy a magyar ifjak érdekében is többször fogok felszólalni.