Már egy hiba miatt is repülhetnek a főosztályvezetők a külügytől

A Népszava értesülései szerint rövid időn belül három főosztályvezetőt is leváltott Szijjártó Péter tárcája. A lap forrásai arról beszélnek, hogy a külügynél olyan szigor van, ami már a szakmai munkát veszélyezteti.

A cikk meglepődve tudatta, hogy az egyik távozó Kudrjavcev Jenő a minisztérium Oroszország, Kelet-Európa és Közép-Ázsia főosztályának vezetője, akinek Szijjártó, a hivatalos tájékoztatás szerint nagyon jól sikerült taskenti útja után mondtak fel. A lap úgy tudja, azért, mert a találkozón az üzbég fél egy olyan témát vetett fel, amiről a felkészítő anyag nem tartalmazott információt.

Nemrégiben állítólag szintén egyetlen hiba miatt váltották le Szilágyi Balázst is, aki a visegrádi együttműködés és Közép-Európa főosztályt vezette. De a Hableány turistahajó tavaly májusi katasztrófáját követően a Dél-Koreát is magában foglaló Leggyorsabban fejlődő gazdaságok főosztályának éléről is távoznia kellett Sipos Sándornak, mert Szijjártó szerint nem volt megfelelő minőségű a kommunikációs felkészítő anyaga.