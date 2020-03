Részegen elgázolsz egy gyalogost és meg sem nézed mi történt vele, de nem kerülsz börtönbe

Néha tényleg nehéz börtönbe kerülni Magyarországon, erről tanúskodik az az eset is, amiről az ügyészség számolt be szerdán. Az Egri Járási Ügyészség most emelt vádat egy negyvennyolc éves járművezetővel szemben, akinek sorozatos KRESZ-szabályszegései vezettek ahhoz, hogy tavaly nyáron elütött egy gyalogost Gyöngyös belterületén.

A beszámoló szerint a vádlott még 2019. június 7-én este tízkor

- jogosítvány nélkül

- lekapcsolt lámpákkal

- 4,25 g/l ezrelék alkohol-koncentrációval (tehát tök részegen)

- vezetett a Kismérges úton, ahol járda híján az út jobb szélén sétáló embert elgázolta, ő nyolc napon túl gyógyuló kulcscsonttörést szenvedett.

Mindez nem elég, a vádlott a baleset után nem állt meg a helyszínen, nem győződött meg arról, hogy bárki megsérült, vagy segítségnyújtásra szorul-e, ehelyett az addig 30-35 km/óra sebességgel haladó gépjárművel gyorsított, majd kiszáguldott a szűk utcából.

Mindezek után az Egri Járási Ügyészség súlyos testi sértést okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntettével, valamint segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntettével vádolja a járművezetőt, de

vádiratában az ügyészség csak arra tett indítványt, hogy a bíróság büntetővégzéssel végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki az elkövetővel szemben, tehát szó sincs róla, hogy egy percet is rácsok mögött töltsön.

Emellett javasolják, hogy határozott időre tiltsák el őt a közúti járművezetéstől, valamint kötelezzék az eljárás során keletkezett 209.429 forint bűnügyi költség megfizetésére.