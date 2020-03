Most is csúcsra járatják az ATV időslehúzó műsorát

A koronavírus okozta válsághelyzet és a fel-felbukkanó társadalmi szolidaritás sem jelent kivételt azoknak a csalóknak, akik értéktelen termékeket túlárazva kínálnak szenzációhajhász szövegekkel körítve a különböző televíziós vásárlások során. Az ATV-n méltatlanul évek óta működő Ékszer TV-ről már írtunk korábban, több hazugságukat le is lepleztük azokról a történetekről, melyekkel arra buzdítják a tévénézőket, hogy vásároljanak tőlük különböző vitaminokat, ékszereket vagy egyéb kiegészítőket.

Többek között ők voltak azok, akik olyan marhaságokat mondtak műsoraikban, hogy éppen élő képet közvetítenek a Vatikánból, és ha a bíborosokkal való tárgyalásaik sikerrel járnak, akkor pár ezer forintért tudnak adni pápai áldással rendelkező nyakláncokat. De volt, hogy egy angliai szemétégetőről készült fotót mutogattak a multivitaminjuk gyártási helyeként, vagy éppen azt hazudták, hogy a fotóikon látható idős embereket személyesen ismerik, ők is elégedett vásárlók, miközben a fotókat csak az internetről töltötték le illusztrációként (úgynevezett stockfotók).

A fogyasztók védelme sokrétű feladat. Jellemzően azzal találkozunk a híradásokban, hogy koszos konyhákon készülnek az élelmiszerek, és erre lecsapnak az ellenőrök. Jól is teszik. Aztán gyakran hallunk arról is, hogy a selejt termékeket hogyan adhatjuk vissza a kereskedőknek. Ez is jó, és a fogyasztói társadalom rugalmas működésének alapfeltétele.