Több települést is teljesen lezártak húsvétra - van, ahol a maszkviselés is kötelező

Orbán Viktor miniszterelnök ugyan csak egy napja jelentette be, hogy a települések polgármesterei számára különleges jogosítványt biztosítanak a hétvégére, de néhány, turisták körében népszerű településen és Budapesten már napokkal korábban jelezték, hogy a húsvéti ünnepek alatt további korlátozó intézkedéseket vezetnek be. A kormányfői bejelentés hatására aztán jóval több település is a szigorítás mellett döntött. A koronavírus-járvány miatt nagypéntektől hétfő éjfélig számos helyen lépett érvénybe a kötelező közterületi maszkviseléshez vagy a kijárási tilalomhoz hasonló intézkedés. A kormány az általa hozott korlátozások megtartását ugyan kérte a hosszú hétvégére, de az érintett települések egy részére a jó idő miatt korábban is rengeteg kiránduló látogatott el.

Nagymaros az egyik leglátogatottabb települése a Dunakanyarnak. A koronavírus-járvány miatt elvileg ott is megszűnt az idegenforgalom, azonban az elmúlt hetekben az ott élők jelezték a polgármesternek, hogy a hegyi és a Duna-parti utcákban folyamatosan érzékelhető volt a turisták jelenléte. Heinczinger Balázs ezért úgy döntött, hogy a húsvéti ünnepek idejére teljesen lezárja a települést.

Azok, akik nem a településen élnek, kizárólag a 12-es úton haladhatnak át,

az onnan nyíló utakat a polgárőrök, a rendőrök és a mezőőrök segítségével tartják zárva.

A szomszédos Zebegény önkormányzata már korábban is üzent a turistáknak, szerdán azonban úgy döntött, hogy teljesen bezár előttük - a településre bevezető útelágazásához behajtani tilos táblát helyeztek ki.

A Duna túlpartján fekvő Visegrád önkormányzata a honlapján azt közölte: az átmenő forgalom a 11-es főúton haladhat, de a város belterületén csak az engedéllyel rendelkező helyiek vagy az ott dolgozók parkolhatnak. Ezen felül lezárták a turistaforgalom elől a Fellegvárba vezető Panoráma utat is.

A főváros mellett fekvő Szentendrén már korábban lezárták a frekventáltabb területeket. Nagypéntektől viszont már csak olyan kocsikat engednek be a belvárosba, amik után a szentendrei tulajdonos a településre fizeti a gépjárműadót.

A húsvéti ünnepek legfelkapottabb helyszínei is bezárkóznak

A Nógrád megyei Hollókőt egész évben turisták tízezrei keresik fel, de húsvétkor az egyik legnépszerűbb kirándulóhelynek számít.

Természetesen a falut nem zárhatjuk be, de arra kérünk titeket, hogy egy ideig most inkább maradjatok ti is otthon, ahogy mi is tesszük. Hollókő mindig nagy örömmel és szeretettel fogadja a hozzánk látogatókat, de most az itt élők egészségét tartjuk a legfontosabbnak, hiszen ők teszik ezt a falut valóban élővé

- olvasható a település honlapján.

Egerben már tegnap lezárták az egri várat és a belvárosi parkolókat, péntektől pedig újabb korlátozásokat rendelt el az önkormányzat.

Már reggel tele volt turistával a Dobó tér, a Gárdonyi tér, az Érsekkert, ezért úgy döntöttem, hogy a járványveszély miatt, ezeken a helyszíneken további szigorítások szükségesek

- mondta az Alfahírnek Mirkóczki Ádám polgármester. Aki az érintett területeken tartózkodik a húsvéti ünnepek alatt, azt közigazgatási eljárás alá vonhatják az egyenruhások.

Zalaegerszegen lezárták a város kedvelt erdei és tóparti kirándulóhelyeinek parkolóit, míg Hévíz polgármestere, közleményben szólított fel mindenkit, hogy „most senki ne jöjjön Hévízre!”.

Tatabányán az ünnepek alatt nem lehet felmenni a Turul-szoborhoz és nem használható a szobor körüli parkoló. Tatán pedig lezárták az Angolparkot és az Öreg-tó partját, ami érinti a tatai vár és az Esterházy-kastély környékét, az Építők parkját és az Öreg-tóhoz bevezető utakat.

Több helyen kirándulni sem lehet

Kesztölc és Piliscsév polgármestere megtiltotta a kéktúra útvonalának helyi szakaszán a túrázást, Kesztölcre csak az ott állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkezők és életvitel szerűen ott élők mehetnek be.

Nagykovácsi hermetikusan elzárta magát az ünnepekre, a főváros melletti zsákfaluba senkit nem engednek be, aki nem ott dolgozik vagy lakik. A Facebookra feltöltött polgármesteri tájékoztató szerint csak alapos indokkal hagyható el a település.

Balassagyarmaton kiemelten ellenőrzik a Nyírjes és az Ipoly-part környékét, és ha megnő az autóforgalom, hétfő estig lezárják a parkolókat.

Gyöngyösön az összes mátrai parkolót lezárták, a Mátrában pedig kötelezővé tették a maszk és kesztyű viselését.

Az önkormányzatok arra kérnek mindenkit, hogy maradjanak otthon, de ha mégis kimozdulnak, akkor előtte tájékozódjanak a várható intézkedésekről.

Túl sokan vészelnék át a járványt nyaralókban

A Balaton-környéki települések vezetői már az elmúlt napokban, hetekben is arra hívták fel a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány kitörése óta egyre többen költöznek a nyaralójukba, ez sok helyen már ellátási nehézségeket is okozott. A húsvéti ünnepek alatt azonban úgy döntöttek a Balaton-parti önkormányzatok, hogy szigorítják a korlátozásokat.

Balatonfüreden lezárták a város 71-es főút alatti összes nagy parkolóját. Nem lehet megállni a Huray utcai és a Borsos Miklós utcai parkolóban, a két nagy strand parkolójában és a Zákonyi úti mélygarázsban. Lezárták a város két nagy strandját is: az Esterházy és a Kisfaludy strand a hosszú hétvégén nem látogatható.

Balatonalmádiban lezárták a Szent Erzsébet ligetet, az Óvári kilátót, a főtéren található szökőkút előtti teret és parkolót, a Pannónia kulturális központ parkolóját, valamint a strandok parkolóit, a játszótereket és a kültéri fitneszparkokat. Tihanyban már korábban lezárták a parkolókat a sok kiránduló miatt és így tettek Keszthelyen is ahol kordonokkal zárták le a Balaton-partot, így a helyiek se mehetnek oda.

A Velencei-tó és a Tisza-tó is népszerű

A kellemes tavaszi idő miatt már múlt hétvégén nagyon sokan érkeztek főleg Budapestről a Velencei-tó partjára. Megteltek a tóparti közparkok és a vendéglők, ami felháborította az ott élőket. Gárdony-Agárd önkormányzata ugyan nem készül további szigorításra, de a helyi rendőrkapitányságtól és polgárőrségektől azt kérték, hogy húsvét hétvégéjén fokozottan legyenek jelen a közterületeken, a vendégeket, nyaralótulajdonosokat pedig vegyék rá a kijárási korlátozás előírásainak betartására.

A tiszafüredi szabadstrand parkolóját ideiglenesen lezárják, oda csak helyiek hajthatnak be gépkocsival nagypéntektől a húsvéti ünnepek végéig.

A tóparti szállásadóktól a helyiek védelme érdekében azt kérik, hogy ne fogadjanak vendégeket idén húsvétkor. A lezárást és korlátozást a helyi rendvédelmi szerv, a polgárőrség és a városi rendészet fokozottan ellenőrzi.

Kötelező maszkviselés

Gyenes Levente, Gyömrő polgármestere nem sokkal a miniszterelnök csütörtöki bejelentése után megtiltotta a 65 év felettieknek, hogy a város közterületein tartózkodjanak. Az agglomerációs településen a húsvéti időszakra kötelezővé tették a maszkviselést, a 65 év alattiak pedig a kijárási korlátozással összhangban csak hármasával, egymástól 1,5 méteres távolságot tartva lehetnek kint.

Lezárják a Margitszigetet, az Óbudai-szigetet és a Római-partot

Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön jelentette be, hogy Budapesten péntektől hétfőig, minden nap reggel 8 és este 10 óra között le lesz zárva a Margitsziget, az Óbudai-sziget és a Római-part.

Tisztában vagyok vele, hogy a döntés a kikapcsolódni vágyó budapestiek körében népszerűtlen lehet, sokaknak okoz kényelmetlenséget. A járvány terjedésének megfékezése azonban most nehéz döntéseket tesz szükségessé

– írja bejegyzésében a főpolgármester.

A Városliget nincs lezárva, de a park üzemeltetője arra kér mindenkit, hogy a húsvéti hosszú hétvégén a jó idő ellenére is kerülje el a területet.

Budapesten a legtöbb közparkot és kiránduló helyet is lezárják

A főváros egyes kerületeiben is újabb korlátozásokat rendeletek el. A Hegyvidéki önkormányzat lezárta a Normafát és tilos a tűzrakó helyek használata is. Nem látogatható az Erzsébet-kilátó, zárva tartanak a területen lévő vendéglátóhelyek és nem üzemel a Libegő sem.

Józsefvárosban bezárnak a közparkok. Pikó András polgármester közösségi oldalán jelentette be, a húsvét idejére lezárják a Teleki téri, Mátyás téri, Kálvária téri és Golgota téri közparkokat, de a kutyafuttatók nyitva maradnak.

Az újpesti és az angyalföldi önkormányzat közös döntése nyomán lezárják a Népszigetet a gyalogos, a kerékpáros és az autós forgalom elől, de Óbudára át lehet jutni a vasúti hídon keresztül.

A települések vezetői a rendőrség és a polgárőrség közreműködésével próbálják ellenőrizni a korlátozásokat. Az önkormányzatok azonban már korábban is arra panaszkodtak, hogy erre kevés az emberük és amúgy is nehezen lehet betartatni a korlátozásokat.