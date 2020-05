Legendák és fiatalabb zenészek is kaptak bruttó 160 ezer forintos szociális támogatást

A 444 vette észre az Artisjus oldalán, hogy melyik magyar zenészek kaptak rendkívüli, bruttó 160 ezer forintos szociális támogatást. 680 pályázó közül 389-en részesültek az egyszeri segítségben, a listán megtalálható többek között:

Az Artisjus az elmaradt fellépések miatt nehéz helyzetbe kerülteket támogatja.

“Ők egyszerre több feltételnek is megfeleltek: koncerteztek volna a kritikus időszakban, de a lemondott fellépéseik vagy más elmaradó munkáik miatt bevételtől esnek el– és mindezt hitelt érdemlően bizonyították is a pályázatukban. Emellett szociális helyzetükből adódóan rászorulnak a támogatásra, és nem adtak be pályázatot az Előadóművészi Jogvédő Irodához rendkívüli segélyre”