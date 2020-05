Szájmaszkinfo: közelítünk a 100 milliós álomhatárhoz

Mivel sem Orbán Viktor miniszterelnök, sem pedig Kásler Miklós egészségügyért és oktatásért is felelős miniszter nem hajlandó erre, így Szijjártó Péter külügyminiszter szólalt fel a kormány nevében a Parlamentben napirend előtt.

A tárcavezető először közölte, hogy elkezdődnek a nemzetközi viták az esetleges lazításokról, és azoknak nem látható következményeiről. Ugyanakkor azt most is rögzítette, hogy gazdasági szempontból semmi sem lesz ugyanolyan, mint amilyen előtte volt.

Egyébként az elmúlt héten 32 repülőgép és 10 kamion érkezett hazánkba védőfelszereléssel. Összesen 17.561.000 maszk érkezett, és Szijjártó Péter szerint ezzel megközelítettük a 100 milliót (99.624.000 darabnál járunk, de van még szerződésünk).



Érkezett 620 lélegeztetőgép is, alkatrészekkel, valamint újabb 525 ezer teszt (összesen 2,5 millió van már, de még mindig lesz 1,2 millió).



Illetve a külügyminiszter leszögezte: minden termék, amit Kínából importálunk, megfelel az EU-szabványoknak, szabályoknak, és Európában szabadon felhasználható.



A DK-s Arató Gergely reagálásában fölösleges kockázatnak nevezte az érettségik megtartását a járvány intenzív szakaszában, és reménykednek abban, hogy nem okoz káros hatást "a meg nem fontolt, erőszakos lépés".



Emlékeztetett, hogy az enyhítéshez nem volt elegendő teszt. Illetve felhozta, hogy csapnivalóan és ostobán hajtották végre a korlátozások lazítását: Gyál, Dabas, Gödöllő kevéssé kedvelt, mint Felcsút - tette hozzá.



Keresztes László Lóránt (LMP) elmondta, továbbra sem érthető, hogy miért lazít a kormány a járvány tetőzése utáni napon, illetve arra is figyelmeztetett, hogy miközben Magyarországon elbocsátások vannak, a kormány Mongóliában 18 milliárd forint értékben hoz létre új munkahelyeket.



Klaus Iohannis román kormányfő kijelentése kapcsán arra volt kíváncsi, hogy a kormány meddig vár ki, és mit tesz annak elkerülése érdekében, hogy június 4-én ne ismétlődjön meg ez.



A jobbikos Lukács László György az országban megjelent propagandaplakátokra hívta fel a figyelmet. Szerinte inkább a védőmaszkokat kellene kiosztani a települések között. Illetve kellene szerinte a termelési riportban egy alfejezet is, hogy a maszkok közül mennyit szántak eredetileg egészségügyi felhasználásra.



A KDNP-s Juhász Hajnalka elégedett volt, másrészt büszke a 200 hazánkban tanuló mongol diákra.



A párbeszédes Szabó Tímea szerint az, hogy Orbán Viktor 42 napja nem szólalt fel a Parlamentben napirend előtt, az példátlan gyávaság az európai vezetők között. Arra is figyelmeztetett, hogy Európa legkisebb munkanélküli segélyéből, 80 ezer forintból nem lehet megélni.



Tóth Bertalan (MSZP) arra szólította fel a kormányt, hogy tételesen számoljanak el azzal a közpénzzel, amiből a védőfelszereléseket vették.



A fideszes Németh Zsolt, a határidő előtt három nappal, pedig azt kérte, hogy mondjon mindenki igent a Székely Nemzeti Tanács petíciójára.