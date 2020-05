Orbán a leendő közmunkásoknak: "nem marad jövedelem nélkül egyetlen ember sem, aki hozzánk fordul"

Hétfőn a Parlamentben Orbán Viktornak az ellenzéki képviselők azonnali kérdéseire kellett válaszolnia, a kormányfő az elhangzottak alapján továbbra is jó megoldásnak tartja a több százezres munkanélküliségre közmunkaprogram kibővítését.

"Tanuljon meg spórolni!"

Jakab Péter szerint Orbán Viktor azért nem tudja megoldani a munkaerőpiac válságát, mert semmilyen gyakorlati tapasztalattal nem rendelkezik a munakerőpiacról.

"Ön nem tudja, milyen alkalmazottnak lenni, nem tudja milyen átlagbérből élni, nem tudja milyen, amikor az ember elveszíti az állását, és csak reménykedni tud, hogy lesz csak más, nemcsak a közmunka"

- magyarázta a Jobbik elnöke Orbán Viktornak.

A politikus leszögezte: a közmunka nem siker.

"Ha Ön azt gondolja, hogy a közmunka egy sikeres válságkezelés, akkor tényleg csak azt tudom Önnek tanácsolni, hogy szerezzen gyakorlati tapasztalatot, húzzon le egy hónapot közmunkásként, utána meg éljen meg 54 ezer forintból"

- magyarázta Jakab Péter, hozzátéve, ha ez nem sikerül, nem kell csüggednie, Orbán Viktor fogadja meg az ÁSZ fideszes elnökének, Domokos Lászlónak a tanácsát,

"és tanuljon meg spórolni".

Orbán Viktor válaszában viszont már arról beszélt, hogy 1,6 millió magyar ember részesült az elmúlt hetekben kormányzati támogatásban, amely csoportba beleszámolta még a Diákhitel pluszosokat is.



Jakab Péter ezután azt vetette fel, hogy mindezek ellenére így is 500 ezer munkanélküli van Magyarországon, miközben még Mongóliába is 34 milliárdért fektetett be a kormány munkahelyteremtés céljából.

Jakab Péter MTI/Bruzák Noémi

Viszontválaszában Orbán Viktor már csak a Jobbik belső vitáival foglalkozott.

"Forduljanak hozzánk!"

Az MSZP-s Harangozó Tamás szintén arra volt kíváncsi, hogy mit üzen Orbán Viktor a munkanélkülieknek, emellett felhozva olyan példákat is, mint hogy 100-200 ezer forinttal kevesebbet visznek haza a határon szolgálatot teljesítő honvédek, illetve hogy a COVID-betegeket ápolók is kevesebbet bért kaptak.

Orbán Viktor erre úgy reagált, hogy az egészségügyi dolgozóknak ígért egyszeri bruttó 500 ezer forintot július 1-én kifizetik majd, illetve arra kérte a munkanélkülieket, hogy "forduljanak hozzánk!", mindenkinek adnak munkát.

Aztán egy érdekes matekba kezdett, ugyanis összehasonlította, hogy egyes nyugati, jóval nagyobb népességű országokban hány halálos áldozatot követelt a járvány, illetve hazánkban mennyit.

Harangozó Tamás MTI/Bruzák Noémi

Harangozó erre azt vetette fel, hogy Szlovákiában pedig csak 28-an haltak meg. Orbán szerint nekik nem esik nehezükre gratulálni Szlovákiának, ugyanakkor

"nem lottón nyertük a sikeres védekezést".

Nehéz nyelv

Sebián-Petroviszki László (DK) felszólalása is érdekes volt, ugyanis megpróbálta megértetni a miniszterelnökkel, hogy már több mint egy éve nem tesz eleget a kormány az Alkotmánybíróság döntésének, és nem hajt végre korrekciót a rokkantnyugdíjasokra vonatkozó szabályokon. Arra is kíváncsi volt, hogy van-e határidő a változtatásra. Orbán Viktor szerint jól tették, hogy a rendszert megváltoztatták, mert 2010-ben tömegesek voltak a visszaélések a rokkantnyugdíjakkal kapcsolatban. S hogy mi az oka annak, hogy a kormány nem tesz eleget az ezt a rendszert módosító ítéletnek? Orbán szerint a válasz az, hogy nehéz lefordítani az Ab-döntését a kormányzati nyelvre.

"Aki hozzánk fordul"

Az LMP-s Schmuck Erzsébet szerint a járvány rámutatott, a magyar gazdaság nem fenntartható, és nem válságálló. Ő is felhozta a munkanélküliek helyzetét, illetve arra is kíváncsi volt, hogy miért vonták vissza az egyszer használatos műanyagok tiltására vonatkozó törvényjavaslatot.

Orbán Viktor ismét azt ismételte meg, hogy

"nem marad jövedelem nélkül egyetlen ember sem, aki hozzánk fordul",

ugyanis a közmunkaprogramon és a toborzáson túl más lehetőségeket is tud az állam kínálni.

Az egyszer használatos műanyagokat pedig azért nem tiltják be, mert azzal több száz munkahely szűnne meg. Elismerte a miniszterelnök azt is, hogy hiba volt a javaslatot a válság alatt benyújtani.

Egyébként pedig megjegyezte, amikor Schmuck Erzsébet a zöld gazdaságról beszél, akkor ő becsukott szemmel Palkovics László miniszter látja.

Jön a járványügyi készültségi helyzet

Szabó Tímea (Párbeszéd) Kásler Miklós egészségügyért felelős miniszter további sorsáról kérdezte Orbán Viktort, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy Pintér Sándor belügyminiszter világítja át az egészségügyet.

Szabó Tímea MTI/Bruzák Noémi

Orbán Viktor továbbra is úgy látja, hogy köszönettel tartozunk Kásler Miklósnak a járvány elleni védekezés sikeréért. Arról is beszélt, hogy a rendkívüli jogrend feloldására ugyan javaslatot tesz a kormányzat, de egyfajta és nem részletezett járványügyi készültségi helyzetet fenntartanak majd - ezért van szükség arra, hogy Pintér Sándor átvilágítsa a magyar egészségügyet.

Kásler addig marad, ameddig akar

A jobbikos Lukács László György is Kásler Miklós szerepéről kérdezte Orbán Viktort, emlékeztetve a miniszterelnököt, hogy a minisztere döntésére ürítettek ki kórházakat, rúgtak ki kórházigazgatókat. Orbán Viktornak itt már csak személyeskedésre futotta, ugyanakkor odáig azért elment, hogy azt mondja, Kásler Miklóst dicséri az oktatási rendszerben soha nem látott átállás a digitális formára, és megerősítette, hogy Kásler Miklós addig marad miniszter, ameddig akar.



A független Székely Sándor a tőkések megadóztatását kérte, és 98 százalékos osztalékadó bevezetését szorgalmazta Orbán Viktornál, azonban a miniszterelnök erre nemet mondott.



A DK-s Varju László jobb híján arról beszélt, hogy Orbán Viktor annak örülne, ha őt elvinné a rendőrautó, amire a kormányfő Gyurcsány Ferenc őszödi beszédéből olvasott fel.